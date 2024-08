Eleições 2024: como foi a quinta (22) dos candidatos de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

Confira o resumo da quarta-feira (21) nas principais campanhas dos candidatos à Prefeitura de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá:

SÃO GONÇALO

- Dimas Gadelha (PT):

Candidato participou de caminhadas em Vista Alegre e no Colubandê. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Capitão Nelson (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Prof. Josemar (PSOL):

Candidato participou de panfletagem em Neves e caminhada no Porto da Pedra. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Reginaldo Afonso (PSTU):



Candidato dedicou o dia para a gravação de conteúdo para as redes sociais e para reuniões internas com a equipe de campanha.

- Viviane Carvalho (MOBILIZA):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jaqueline Pedroza (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

NITERÓI



- Rodrigo Neves (PDT):

Candidato dedicou o dia para a gravação de programa eleitoral e para reuniões com lideranças da juventude.

- Carlos Jordy (PL):

Candidato participou de caminhada no Centro de Niterói, de reuniões internas à tarde e do lançamento de campanhas no Clube Português de Niterói. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Talíria Petrone (PSOL):

Candidata dedicou o dia a corpo a corpo em Icaraí e a gravação de material de campanha nas barcas. As ações de campanha da candidata contarão com jingle gravado pelo sambista Neguinho da Beija-Flor. a letra da música faz referência a projetos da campanha, como os investimentos em tarifa zero, moeda social e educação infantil. "É uma honra ter o Neguinho da Beija-Flor, referência do samba no Brasil, cantando minhas propostas. É com essa energia que vamos implementar nossos projetos para Niterói voltar a ser referência na saúde, educação, sustentabilidade, segurança cidadã e mobilidade", destacou Talíria.

- Bruno Lessa (PODEMOS):

Candidato participou de caminhada no Ingá, de panfletagem no Centro e de jantar com apoiadores. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Danielle Bórnia (PSTU):

A candidata se encontrou com profissionais de educação no Centro e de panfletagem com estudantes da UFF na Cantareira. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Alessandra Marques (PCO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):

Candidato dedicou o dia para a gravação de conteúdo para as redes sociais e para reuniões internas com a equipe de campanha.

MARICÁ



- Washington Quaquá (PT):

Candidato dedicou o dia para a gravação de propaganda eleitoral com vereadores no Espraiado.

- Fabinho Sapo (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Marcia Santiago (PMB):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

ITABORAÍ



- Marcelo Delarolli (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jair Dias (PT):

Candidato participou de caminhada em Manilha com vereador Jorge Jr. e de reunião em Ampliação com a vereadora Prof. Lorenza Ferreira. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.