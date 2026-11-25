O palhaço Carequinha já ganhou um retrato no celular de Diego Moura. Agora, o artista quer que o público de São Gonçalo acompanhe a passagem desse desenho para a pintura. A homenagem é um dos projetos que ele pretende realizar no ateliê que inaugura nesta quinta-feira (26), das 16h30 às 19h, no terceiro andar do Partage Shopping São Gonçalo, próximo à praça de alimentação.

“Um dos meus desejos, nessa temporada, é tirar do meu rascunho digital a arte do palhaço Carequinha. Este ano, faz 20 anos que São Gonçalo perdeu um de seus grandes artistas. E história se mantém viva em atos. Quero que uma criança entre no ateliê, veja o Carequinha e pergunte quem ele foi. É uma oportunidade de contar essa história”, diz Diego.

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O novo espaço marca os dez anos do Um Dedo de Arte, projeto que começou com desenhos feitos com o dedo no celular e levou o trabalho de Moura para fora do país. A seleção reúne desde suas primeiras criações até grandes telas em acrílica. O visitante também poderá conhecer a obra que conquistou Lady Gaga e ver o artista trabalhando em novas pinturas.

“São 10 anos desse projeto que me projetou para o Brasil e até internacionalmente e eu quero retribuir com mais arte”, afirma. Pelos próximos 12 meses, Diego vai dividir seu tempo entre os projetos que já desenvolve e o contato com os visitantes do ateliê. Haverá rodas de conversa sobre arte, processo criativo e uso do celular como ferramenta de trabalho. Os dias de presença no ateliê serão divulgados sempre aos domingos, no Instagram do projeto do artista, @umdedodearte.

Serviço

Inauguração do Ateliê Diego Moura

Quinta-feira, 26 de novembro de 2026, das 16h30 às 19h

Partage Shopping São Gonçalo, 3º andar, próximo à praça de alimentação

Avenida Presidente Kennedy, 425, Centro, São Gonçalo (RJ)