Destaque da escola desde 2024, o artista renova a parceria com a Soberana e estará na Sapucaí, no enredo “Zeneida: O Sopro do Pó de Louro” - Foto: Divulgação/Beija Flor

Destaque da escola desde 2024, o artista renova a parceria com a Soberana e estará na Sapucaí, no enredo “Zeneida: O Sopro do Pó de Louro” - Foto: Divulgação/Beija Flor

O ator Samuel de Assis esteve nesta quarta-feira (18) no barracão da Beija-Flor de Nilópolis, na Cidade do Samba, onde recebeu do carnavalesco João Vitor Araújo o croqui da fantasia que usará no próximo desfile. Na visita, ele também começou as provas para o figurino.

“Quando vi minha fantasia, me emocionei de novo. Por mais um ano. Sou muito privilegiado e honrado pelo carinho com que o João pensa minhas fantasias todos os anos”, declarou Samuel, que tem presença marcante nos ensaios.

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Destaque da escola desde 2024, o artista renova a parceria com a Soberana e estará na Sapucaí, no enredo “Zeneida: O Sopro do Pó de Louro”, em homenagem à pajé marajoara Zeneida Lima. Sobre o visual, que segue em segredo até a Avenida, ele adianta: “Se eu posso falar algo da roupa é: fui abençoado e vou abençoar a escola!”

A Beija-Flor será a segunda escola a desfilar no domingo de carnaval, 7 de fevereiro de 2027.