A escola convoca toda a comunidade azul e branca, seus componentes e segmentos para comparecer à quadra nesta quarta-feira, a partir das 21h - Foto: Divulgação/GRES Unidos de Vila Isabel

A escola convoca toda a comunidade azul e branca, seus componentes e segmentos para comparecer à quadra nesta quarta-feira, a partir das 21h - Foto: Divulgação/GRES Unidos de Vila Isabel

A Unidos de Vila Isabel informa que o ensaio de rua previsto para esta quarta-feira (18) será realizado na quadra da escola, a partir das 21h.

A mudança acontece após a comunicação dos órgãos responsáveis sobre a impossibilidade de fechamento da rua em razão do jogo no Maracanã. A escola lamenta que essa definição tenha acontecido tão próxima da data do ensaio, uma vez que a realização da partida já era conhecida há bastante tempo e poderia ter sido discutida com maior antecedência.

A direção da Vila Isabel buscou alternativas de horários e logística para manter o ensaio na rua, mas, diante da decisão comunicada e da proximidade do evento, a transferência para a quadra acabou sendo a única saída possível para a escola.

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“Buscamos construir, junto aos órgãos responsáveis, uma logística de horários e execução que viabilizasse o ensaio de rua. No entanto, considerando também o escoamento do público do jogo no Maracanã, entendemos que a mudança para a quadra é a única alternativa para garantir um bom ensaio para a nossa comunidade”, afirma o presidente Luiz Guimarães.

A escola convoca toda a comunidade azul e branca, seus componentes e segmentos para comparecer à quadra nesta quarta-feira, a partir das 21h.