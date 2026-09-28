Thiago Martins faz show ao vivo na Rádio Mania; concorra a ingressos
Participantes do sorteio podem concorrer a pares de ingressos para apresentação do cantor com a banda Terremoto, no dia 8 de outubro
Os leitores do Jornal O São Gonçalo terão a chance de acompanhar de perto um show inédito do cantor Thiago Martins com a banda Terremoto. Em parceria com a Rádio Mania, o jornal está sorteando pares de ingressos para a apresentação, que acontece no dia 8 de outubro, às 16h, no estúdio da rádio.
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Para participar, basta seguir o perfil do O SÃO GONÇALO no Instagram e marcar um amigo na publicação oficial da promoção. O sorteio será realizado na próxima segunda-feira (5).
Quem quiser aumentar as chances também pode participar do sorteio promovido pelo Instagram da Rádio Mania.
O regulamento completo e todas as informações sobre a promoção estão disponíveis na legenda da publicação oficial.