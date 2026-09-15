Sarau & Autógrafos reúne escritores em encontro literário gratuito na Sala Carlos Couto, em Niterói

A literatura será o ponto de encontro de diferentes vozes e trajetórias na próxima quarta-feira, 16 de setembro, em Niterói. A Sala Carlos Couto recebe, a partir das 18h, mais uma edição do Sarau & Autógrafos, evento que promove uma sessão coletiva de autógrafos simultânea a um sarau, criando um espaço de celebração da produção literária e de diálogo entre autores e público. A programação é gratuita e tem duração de três horas.

Durante o encontro, a palavra será franqueada prioritariamente aos escritores que participam da sessão de autógrafos, que poderão apresentar suas obras, compartilhar experiências e conversar com os presentes. Na sequência, o público também poderá participar espontaneamente do sarau, ampliando o espaço de troca e expressão artística.

Entre os participantes está Júlia Vita, mestre em Estudos Contemporâneos das Artes pela UFF, escritora, artista, professora e editora da Laboriosa Produções Poéticas. Autora de Alga viva (Córrego, 2019), obra premiada no edital Cultura nas Redes (SECEC-RJ) em 2020, Júlia também recebeu, naquele mesmo ano, o Prêmio Erika Ferreira, da Secretaria Municipal de Cultura de Niterói. Em 2025, publicou Rítmica marítima, pela Sophia. Sua produção artística e acadêmica investiga a escrita e a editoração em diálogo com diferentes mídias, abordando temas como meio ambiente e expressões aquáticas. Também atua na preparação de obras para o Grupo Editorial Record e para editoras independentes.

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O encontro contará ainda com a presença de Léo Pessanha, escritor que transforma sua paixão por ilustração, enigmas e mistérios do cotidiano em narrativas literárias. Sua estreia aconteceu com O Enigma da Máquina Laranja, desenvolvido a partir de sua participação na Maratona de Escrita KDP. Recentemente, o autor publicou 126 Degraus, segundo livro da Saga Macuco. Em sua obra, a curiosidade e a percepção sobre as histórias escondidas nos objetos e nas relações humanas ganham destaque.

Renata Corrêa também integra a programação. Nascida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e atualmente professora da rede pública de Niterói, é mestra em Educação pela UFF e trabalha com leitura em uma biblioteca municipal da Zona Norte da cidade. Poeta, militante feminista e ativista cultural, organiza saraus e integra dois coletivos de poetas. Com trabalhos publicados em diversas antologias, lançou, no final de 2025, seu primeiro livro autoral, Entre Cheias e Vazantes, pela Editora Telha, obra que reúne sua experiência com a poesia e sua trajetória de militância e atuação cultural.

Completando o grupo de autores, Rubem Baptista é professor de Português, Literatura e Redação, mestre em Psicologia, pedagogo, produtor cultural, orientador profissional, terapeuta, palestrante, desenvolvedor de projetos e escritor. Aos 58 anos, atua em instituições públicas municipais e participa como convidado de atividades pedagógicas relacionadas às suas produções literárias, unindo sua experiência como educador, escritor e produtor cultural.

O Sarau & Autógrafos reforça a importância de iniciativas que aproximam escritores e leitores, valorizando a produção literária contemporânea e proporcionando um ambiente aberto à circulação de ideias, poemas, narrativas e experiências. A proposta é transformar o espaço cultural em um ponto de encontro para quem escreve, lê e encontra na palavra uma forma de expressão e diálogo.

SERVIÇO

Sarau & Autógrafos

Atrações: Júlia Vita, Rubem Baptista, Renata Corrêa e Léo Pessanha

Data: 16 de setembro de 2026

Horário: 18h

Duração: 3 horas

Local: Sala Carlos Couto

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 – Centro, Niterói – RJ

Ingresso: Gratuito