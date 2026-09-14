Itaboraí recebe curso de capacitação profissional em Orçamento de Obras Públicas

Nesta edição, o curso tem como objetivo contribuir para o aprimoramento técnico dos profissionais que atuam no planejamento e na elaboração de orçamentos relacionados às obras públicas - Foto: Divulgação

Nesta edição, o curso tem como objetivo contribuir para o aprimoramento técnico dos profissionais que atuam no planejamento e na elaboração de orçamentos relacionados às obras públicas - Foto: Divulgação

O município de Itaboraí recebe, a partir desta segunda-feira (14/09), o 3º curso de capacitação profissional de 2026, promovido pela Escola de Contas e Gestão (ECG/TCE-RJ), do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), em parceria com a Controladoria-Geral do Município (CGM). Com o tema “Orçamento de Obras Públicas: do ETP ao Projeto Básico”, a capacitação acontece no auditório da 25ª Subseção da OAB Itaboraí, no Centro.

Nesta edição, o curso tem como objetivo contribuir para o aprimoramento técnico dos profissionais que atuam no planejamento e na elaboração de orçamentos relacionados às obras públicas. A formação tem duração de cinco dias, com atividades realizadas das 10h às 16h, e oferece certificação do Tribunal de Contas ao final da capacitação.

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A formação reúne participantes dos municípios de Itaboraí, Quissamã, Casimiro de Abreu, Maricá e Niterói, fortalecendo a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais que atuam na administração pública.

A controladora-geral do município, Angélica Wermelinger, ressaltou a importância da parceria com a Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ para o fortalecimento da capacitação dos servidores de Itaboraí e de municípios vizinhos.

“A capacitação dos nossos servidores contribui diretamente para que os processos sejam conduzidos de forma mais eficiente, segura e responsável. Além de beneficiar os profissionais de Itaboraí, essa iniciativa também amplia o conhecimento e a troca de experiências com servidores de municípios vizinhos. Nosso objetivo é qualificar cada vez mais as equipes, aprimorar os procedimentos e garantir mais eficiência e transparência na administração pública”, afirmou a controladora-geral.

Na abertura do curso, estiveram presentes o coordenador da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, João Paulo, e o professor Jonas Estevan, engenheiro civil, pós-graduado em Engenharia Estrutural e mestrando pela FGV, que seguirá ministrando o curso nos próximos dias. O profissional conduz os conteúdos técnicos relacionados ao orçamento e ao planejamento de obras públicas.

A próxima edição do curso está prevista para novembro, dando continuidade à programação de capacitações prevista para 2026.

A iniciativa reforça o papel de Itaboraí como polo da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ e evidencia a importância da qualificação dos agentes públicos para o aprimoramento da gestão. A capacitação contribui para uma administração mais eficiente, transparente e responsável dos recursos destinados às obras e aos investimentos municipais.