Esporte esquenta fim de semana chuvoso na Praia de Icaraí com três dias de competições e integração

A Praia de Icaraí viveu três dias de esporte, convivência e integração. De sexta-feira (11) a domingo (13), a orla recebeu competições e atividades que reuniram jovens atletas, estudantes, famílias e público em uma programação que teve como destaques o Circuito Carioca de Vôlei de Praia, o Esporte é Show e o Aquecimento do JEN (Jogos Escolares de Niterói).

“Ver a Praia de Icaraí ocupada por jovens atletas, estudantes e suas famílias mostra a força que o esporte tem para mobilizar a cidade. Mais do que as disputas e os resultados, estamos falando de incentivo à prática esportiva, formação e convivência. Niterói tem vocação para o esporte ao ar livre. Queremos ampliar cada vez mais as oportunidades para que crianças e jovens façam parte desse movimento", afirmou o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.

O Circuito Carioca de Vôlei de Praia abriu a programação na sexta-feira, levando as disputas para as areias de Icaraí e proporcionando espaço para competição, formação esportiva e descoberta de novos talentos. Já o Esporte é Show, realizado no sábado e domingo, ampliou as atividades para além das quadras, reunindo diferentes modalidades e ações de esporte e lazer em uma estrutura aberta ao público.

Realizados pelo Instituto Faça a Sua Parte (FASPAR), em parcerias com os ministérios do Esporte e do Turismo e apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, os projetos têm como propostas estimular a prática esportiva, promover integração social, aproximar famílias e estudantes e utilizar o esporte como instrumento de convivência e ocupação dos espaços públicos da cidade.

Parte da programação funcionou ainda como Aquecimento do JEN, reunindo estudantes de diferentes colégios nas categorias Sub-16 e Sub-18, em disputas femininas, masculinas e mistas.

Jovens atletas nas areias de Icaraí - Na sexta-feira, as disputas de vôlei do Sub-18 tiveram como campeões Sophia e Loreen, do Colégio PB, no feminino, e Nabil e João Guilherme, do Colégio Manuel de Abreu, no masculino. O Manuel de Abreu também conquistou o primeiro lugar no quarteto misto.

No sábado, foi a vez do Sub-16. Enzo e Henrique, do Colégio São Vicente de Paulo, venceram no masculino, enquanto Sophia e Loreen, do Colégio PB, conquistaram o título feminino. No quarteto misto, a vitória ficou com o São Vicente.

O domingo marcou as disputas de futevôlei Sub-18. José e Gabriel, do Instituto Abel, foram campeões no masculino, e Marcela e Kyra, também do Abel, venceram no feminino. Na categoria mista, o primeiro lugar ficou com Marcela e Gabriel, do Abel.

Além dos resultados, as atividades serviram como preparação para os Jogos Escolares de Niterói e proporcionaram aos estudantes a oportunidade de competir, ganhar experiência e conviver com atletas de outras instituições de ensino.

“Foi um primeiro fim de semana muito positivo, principalmente pela integração que vimos nas areias de Icaraí. Tivemos jovens de diferentes escolas competindo, torcendo uns pelos outros e vivendo o esporte de uma forma muito intensa. Essa troca é um dos objetivos do projeto. E ainda temos mais um fim de semana pela frente, com uma programação que vai reunir diferentes gerações e atletas de outros estados,” disse Márcio Gaudie, presidente do Instituto Faça a Sua Parte (FASPAR).

Programação continua - O primeiro fim de semana terminou neste domingo, mas a programação esportiva na Praia de Icaraí continua. Nos dias 19 e 20 de setembro, o público volta a encontrar esporte e atividades na orla, com nova etapa do Esporte é Show e a realização do Desafio Nacional de Vôlei de Praia 2026.

O Desafio reunirá atletas de diferentes níveis técnicos e faixas etárias, incluindo categorias master, além de convidados de outros estados. A proposta é manter Icaraí como ponto de encontro do esporte durante dois fins de semana consecutivos, combinando competição, formação, lazer e convivência.

RESULTADOS — AQUECIMENTO DO JEN

Sexta-feira — Sub-18

Feminino

🥇 Sophia / Loreen — Colégio PB

🥈 Giullia / Julia — Colégio São Vicente de Paulo

🥉 Beatriz / Sara — Colégio Liceu

Masculino

🥇 Nabil / João Guilherme — Colégio Manuel de Abreu

🥈 Igor / Jonathan — Colégio Liceu

🥉 José / Daniel — Colégio GAPE

Quarteto Misto

🥇 Manuel de Abreu — Nabil, João Guilherme, Júlia e Luiz Armando

🥈 GAPE — Daniel, José, Bernardo, Raphael, Luísa e Lara

🥉 Liceu 2 — Samuel, Mikaelly, Miguel, Sérgio e Gabriel

Sábado — Sub-16

Masculino

🥇 Enzo / Henrique — Colégio São Vicente de Paulo

🥈 Bernardo / Raphael — Colégio GAPE

🥉 João Marcelo / Bernardo — Colégio São Vicente de Paulo

Feminino

🥇 Sophia / Lhoren — Colégio PB

🥈 Ana Luiza / Catarina — Colégio São Vicente de Paulo

🥉 Isabela / Lais — Colégio Joaquim Távora

Quarteto Misto

🥇 São Vicente — Ana Luiza, Enzo, Lucas, Henrique, Bernardo e João Marcelo

🥈 GAPE — Bernardo, Raphael, Francisco, Leonardo, Luísa e Lara

Domingo — Futevôlei Sub-18

Masculino

🥇 José / Gabriel — Abel

🥈 Pietro / Yan — Colégio Vital Brazil

🥉 Yuri / Thiago — Colégio São Bento

Feminino

🥇 Marcela / Kyra — Abel

🥈 Mariana / Vivian — Colégio Monsenhor Raeder

Misto

🥇 Marcela / Gabriel — Abel

🥈 Mariana / Bernardo — Colégio Monsenhor Raeder

🥉 Larissa / José — Abel