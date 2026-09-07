'De Repente Nós' com Andréa Veiga e Ricardo Duque aborda amor maduro e desafios após os filhos

O retrato de um casal se descobrindo após os filhos saírem de casa, um amor maduro após 30 anos de casamento e os desafios de se redescobrir juntos: esse é o plot da peça teatral ‘De Repente Nós!’, estrelada por Andréa Veiga e Ricardo Duque, de autoria de Daniel Porto. A história chega ao público nos dias 19 e 20 de setembro na Sala Nelson Pereira, em Niterói.

A narrativa tem o pontapé inicial em uma sessão de terapia de casal com os personagens Duda (Ricardo Duque) e Raquel (Andréa Veiga), que relembram as vivências em três décadas de casamento, como o primeiro encontro, a rotina com os filhos, o amor e as crises.

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“É um casal de 50 e poucos anos, o filho sai de casa porque vai ter a vida dele. E aquele casal que passou a vida inteira vivendo para o filho, agora com uma idade mais avançada, tem que se ver com eles. Como vai ser a vida deles agora depois disso? Então eles vão parar numa sessão de terapia, o casamento não tá legal e começam a rever a vida até agora”, disse a atriz e ex-paquita Andréa Veiga, que dá vida à Raquel.

Por ser um assunto tão comum a tantos casais, a peça gera identificação não apenas do público com os personagens, mas dos próprios atores com as histórias que interpretam.

“É uma história muito atual também, tem muita coisa nossa. Quando o Dani fala que tem essa experiência já com a Ana, 36 anos, é muita coisa que está sendo dita ali. Eu já passei, acho que vou passar também, porque minha duas filhas daqui a pouco estão me deixando. Como ator, como intérprete, também me identifico muito com o personagem, com a história de um modo geral ”, acrescentou Ricardo.

Andréa Veiga e Ricardo Duque interpretam Duda e Raquel | Foto: Divulgação/Eduardo Alonso

“É a história de um casal de 30 anos, mas a gente fala sobre relacionamento. Então quem já viveu um relacionamento, seja de um, dois, três anos, algum relacionamento verdadeiro, intenso, mesmo que jovem, vai se identificar em muitos momentos da peça. É uma peça que tem público alvo, mas que pega todo mundo assim pela sensibilidade de falar de relações”, explicou.

A história chega ao público nos dias 19 e 20 de setembro na Sala Nelson Pereira, em Niterói | Foto: Divulgação

“A gente até fala que não é uma comédia, e sim uma dramédia. Porque eu acho que o público, em certos momentos, vai se emocionar, vai se ver em algumas cenas, e acho que vai rir, se identificar também com outras coisas engraçadas que acontecem mesmo na vida da gente. A gente tá doido para ver como vai ser a reação. Esperamos que todo mundo goste muito”, disse a atriz.

“O Daniel humanizou muito a história. Os personagens são muito incríveis. Então, tem a parte engraçada, situações do cotidiano que todo casal passa em algum momento da vida, mas, também ele dá uma raspada na ferida. Tem coisas que emocionam bastante e que é forte de dizer. A gente entra num campo que vai emocionar bastante também”, prometeu o ator.

A comédia De repente nós será apresentada nos dias 19 e 20 de setembro. No sábado, às 21h, e no domingo, às 20h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói. Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco - 880 - São Domingos.





Atores convidam o público para assistir a peça De Repente Nós Divulgação

Autor: Divulgação

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca