Prefeitura e governo alteram horário de expediente por conta do início do Rock in Rio

O funcionamento das repartições públicas municipais e estaduais do Rio de Janeiro sofrerão uma alteração em seu horário de funcionamento nesta sexta-feira (04), por conta do início do Rock in Rio 2026. O prefeito Eduardo Cavaliere informou que os órgãos funcionarão das 8h às 15h.

A medida visa melhorar a circulação e o fluxo do trânsito no Rio durante o dia de abertura do festival. A mudança também foi adotada na edição de 2024 do evento. Segundo Cavaliere, a decisão foi tomada em coordenação com o governador Ricardo Couto e os decretos com a alteração do expediente foram publicados nos Diários Oficiais do Município e do Estado.

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A determinação, no entanto, não se aplica a todos os órgãos. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Companhia Municipal de Transportes Coletivos (MOBI-Rio) e outros órgãos e entidades cujos serviços não possam ser interrompidos ficam fora da alteração de horário.

O Rock in Rio será realizado entre os dias 4 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste. A expectativa é de grande concentração de público, principalmente na região da Barra da Tijuca e nos principais acessos ao local do evento.