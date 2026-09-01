Álbum da banda Donna Lolla, de São Gonçalo, entra no processo de avaliação do Latin GRAMMY Awards 2026

Todas as composições são assinadas por Rafael Vieira, compositor e vocalista da Donna Lolla, reforçando a identidade artística e autoral do projeto - Foto: Divulgação/Banda Dona Lolla

Todas as composições são assinadas por Rafael Vieira, compositor e vocalista da Donna Lolla, reforçando a identidade artística e autoral do projeto - Foto: Divulgação/Banda Dona Lolla

A banda Donna Lolla acaba de conquistar um importante reconhecimento em sua trajetória. O álbum 'Tempo das Coisas' foi oficialmente incluído no processo de avaliação do Latin GRAMMY Awards 2026, uma das mais importantes premiações da música latina.

O trabalho integra a campanha "For Your Consideration", etapa em que os álbuns inscritos são apresentados aos membros votantes da Latin Recording Academy para análise nas diferentes categorias da premiação. As indicações oficiais serão anunciadas no dia 16 de setembro, enquanto a cerimônia da 27ª edição do Latin GRAMMY está marcada para 12 de novembro de 2026, em Las Vegas (EUA).

Gravado entre Madrid, na Espanha, e São Gonçalo (RJ), o álbum Tempo das Coisas reúne canções autorais que transitam entre memórias, afetos e reflexões sobre a passagem do tempo. Todas as composições são assinadas por Rafael Vieira, compositor e vocalista da Donna Lolla, reforçando a identidade artística e autoral do projeto.

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Para a banda, participar do processo de avaliação do Latin GRAMMY representa um importante reconhecimento do trabalho desenvolvido de forma independente e reafirma a força da música produzida fora dos grandes centros da indústria fonográfica.

"Ver um álbum gravado entre Madrid e São Gonçalo chegar ao processo de avaliação do Latin GRAMMY é motivo de muita alegria. Independentemente do resultado, esse momento representa um importante reconhecimento da nossa trajetória e reforça a certeza de que a música aproxima pessoas e atravessa fronteiras. É uma conquista que compartilhamos com todos que acreditaram neste projeto desde o início", afirma Rafael Vieira.

Além de valorizar a produção musical independente, a participação do Tempo das Coisas evidencia o talento de artistas de São Gonçalo em uma das maiores vitrines da música internacional, ampliando a visibilidade da cena cultural fluminense no cenário latino-americano.

O álbum Tempo das Coisas está disponível nas principais plataformas de streaming.

Serviço:

Artista: Donna Lolla

Álbum: Tempo das Coisas

Campanha: For Your Consideration – Latin GRAMMY Awards 2026

Ouça agora: https://open.spotify.com/intl-pt/artist/6w7MsoEQKeXAuhSQJhQEmY?si=wk-W47PnQiWjxMXngtSBfg