'Cinco Tipos de Medo', filme elegível para representar o Brasil no Oscar, participa de festival de cinema brasileiro em Miami

Um dos filmes elegíveis para representar o Brasil no Oscar 2027, “Cinco Tipos de Medo” segue ampliando sua visibilidade internacional. Dirigido pelo cuiabano Bruno Bini, com produção de Luciana Druzina e produção executiva de Viola Davis, o título integra a mostra competitiva do Inffinito Brazilian Film Festival, principal evento dedicado ao cinema brasileiro no exterior. A exibição acontece no próximo dia 11 de setembro e contará com a presença da atriz Bella Campos, que interpreta Marlene, uma das protagonistas da trama.

Inspirado em histórias reais, o filme acompanha cinco personagens cujos destinos se cruzam em diferentes cenários de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Combinando drama, ação e suspense, a narrativa mostra como decisões individuais, atravessadas pelo medo, pela violência e pelo instinto de sobrevivência, desencadeiam consequências capazes de transformar para sempre a vida de todos ao redor. O elenco reúne também nomes como João Vitor Silva, Xamã, Bárbara Colen, Rui Ricardo Diaz e Rejane Farias.

Leia também:

Há 40 anos observando o céu de São Gonçalo: conheça a história do Clube de Astronomia Leonardo da Vinci

Tartarugas e arraia são registradas por drone na Praia de Piratininga





A trajetória de “Cinco Tipos de Medo” foi iniciada no Festival de Gramado do ano passado, onde conquistou quatro Kikitos - incluindo o de Melhor Longa-Metragem - e se consagrou como o grande vencedor do festival. Rapidamente ultrapassou as fronteiras brasileiras, partindo para exibições internacionais e despertando interesse de profissionais da indústria ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos.

Essa estratégia, conduzida pela produtora Luciana Druzina, alinhada à força da narrativa do filme, levou ainda Viola Davis a se juntar ao projeto como produtora executiva, por meio da Ashé, empresa fundada pela atriz ao lado de Julius Tennon e Maurício Mota.

No último dia 24, o longa foi anunciado pela Academia Brasileira de Cinema como um dos 15 títulos elegíveis para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2027. O escolhido será revelado em 16 de setembro.

Produzido pela Plano B Filmes e pela Druzina Content, em coprodução com a Quanta, “Cinco Tipos de Medo” está disponível no Globoplay, Prime Video e Telecine.

Ficha Técnica

Título: Cinco Tipos de Medo

Duração: 109’

Roteiro: Bruno Bini

Direção: Bruno Bini

Produção: Plano B Filmes e Druzina Content

Co-produção: Quanta, Ashé Ventures

Produção Executiva: Viola Davis, Luciana Druzina, Bruno Bini, Amanda Ruano

Elenco Principal: Bella Campos, João Vitor Silva, Xamã, Bárbara Colen, Rui Ricardo Diaz e Rejane Farias

Direção de Fotografia: Ulisses Malta Jr.

Direção de Arte: Pedro von Tiesenhausen

Trilha Sonora Original: Leo Henkin

Montagem: Bruno Bini

Desenho de Som: Kiko Ferraz e Ricardo Costa

Campanha de premiações e festivais internacionais e vendas internacionais: Laura Malin / Malin Entertainment

Sinopse: Murilo, um jovem músico em luto, se envolve com Marlene, enfermeira presa a um relacionamento abusivo com um traficante. Suas histórias cruzam as de Luciana, policial movida por vingança, e Ivan, advogado com intenções ocultas. Cinco vidas aparentemente desconectadas colidem num caminho sem volta.