'Cinco Tipos de Medo', filme elegível para representar o Brasil no Oscar, participa de festival de cinema brasileiro em Miami
Produzido por Luciana Druzina, filme tem Viola Davis na produção executiva, em uma estratégia de posicionamento e marketing voltada à corrida pelo Oscar
Um dos filmes elegíveis para representar o Brasil no Oscar 2027, “Cinco Tipos de Medo” segue ampliando sua visibilidade internacional. Dirigido pelo cuiabano Bruno Bini, com produção de Luciana Druzina e produção executiva de Viola Davis, o título integra a mostra competitiva do Inffinito Brazilian Film Festival, principal evento dedicado ao cinema brasileiro no exterior. A exibição acontece no próximo dia 11 de setembro e contará com a presença da atriz Bella Campos, que interpreta Marlene, uma das protagonistas da trama.
Inspirado em histórias reais, o filme acompanha cinco personagens cujos destinos se cruzam em diferentes cenários de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Combinando drama, ação e suspense, a narrativa mostra como decisões individuais, atravessadas pelo medo, pela violência e pelo instinto de sobrevivência, desencadeiam consequências capazes de transformar para sempre a vida de todos ao redor. O elenco reúne também nomes como João Vitor Silva, Xamã, Bárbara Colen, Rui Ricardo Diaz e Rejane Farias.
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A trajetória de “Cinco Tipos de Medo” foi iniciada no Festival de Gramado do ano passado, onde conquistou quatro Kikitos - incluindo o de Melhor Longa-Metragem - e se consagrou como o grande vencedor do festival. Rapidamente ultrapassou as fronteiras brasileiras, partindo para exibições internacionais e despertando interesse de profissionais da indústria ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos.
Essa estratégia, conduzida pela produtora Luciana Druzina, alinhada à força da narrativa do filme, levou ainda Viola Davis a se juntar ao projeto como produtora executiva, por meio da Ashé, empresa fundada pela atriz ao lado de Julius Tennon e Maurício Mota.
No último dia 24, o longa foi anunciado pela Academia Brasileira de Cinema como um dos 15 títulos elegíveis para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2027. O escolhido será revelado em 16 de setembro.
Produzido pela Plano B Filmes e pela Druzina Content, em coprodução com a Quanta, “Cinco Tipos de Medo” está disponível no Globoplay, Prime Video e Telecine.
Ficha Técnica
Título: Cinco Tipos de Medo
Duração: 109’
Roteiro: Bruno Bini
Direção: Bruno Bini
Produção: Plano B Filmes e Druzina Content
Co-produção: Quanta, Ashé Ventures
Produção Executiva: Viola Davis, Luciana Druzina, Bruno Bini, Amanda Ruano
Elenco Principal: Bella Campos, João Vitor Silva, Xamã, Bárbara Colen, Rui Ricardo Diaz e Rejane Farias
Direção de Fotografia: Ulisses Malta Jr.
Direção de Arte: Pedro von Tiesenhausen
Trilha Sonora Original: Leo Henkin
Montagem: Bruno Bini
Desenho de Som: Kiko Ferraz e Ricardo Costa
Campanha de premiações e festivais internacionais e vendas internacionais: Laura Malin / Malin Entertainment
Sinopse: Murilo, um jovem músico em luto, se envolve com Marlene, enfermeira presa a um relacionamento abusivo com um traficante. Suas histórias cruzam as de Luciana, policial movida por vingança, e Ivan, advogado com intenções ocultas. Cinco vidas aparentemente desconectadas colidem num caminho sem volta.