'Vozes Baldias' estreia neste sábado (29) com première no Terraço Baldio, em São Gonçalo

A produção cultural de São Gonçalo ganha neste sábado (29) uma nova atração dedicada aos artistas da própria cidade. O programa Vozes Baldias realiza sua première às 19h30, no Terraço Baldio, reunindo artistas gonçalenses, produtores e público para a apresentação da primeira edição.

Idealizado e apresentado pela atriz Carol Fonseca, o programa é uma realização do coletivo Os Baldios, formado por A. J. Tolissano, Elis Barroso, Rômulo Narducci, Carol Fonseca, Ágatha Reimol, Daniel Motta, Ralph Reimol e Thiago Alvarenga.

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A proposta é colocar em evidência artistas da cena cultural de São Gonçalo, apresentando seus trabalhos e suas trajetórias e ampliando os espaços de circulação para a produção artística realizada na cidade.

A première terá a participação dos artistas envolvidos na produção e um bate-papo com os realizadores. A programação também contará com apresentação musical de Rafael Rio Branco, participante desta temporada, que fará uma apresentação de voz e violão.

A entrada é gratuita. Como o Terraço Baldio possui capacidade limitada, os convites serão disponibilizados mediante contato com o coletivo Os Baldios.

Depois da première, o público poderá acompanhar o programa pela internet. O primeiro episódio de Vozes Baldias será exibido às 21h pelo canal Tela Baldia, no YouTube. Os demais programas da temporada serão disponibilizados aos sábados, sempre no mesmo horário.

O Terraço Baldio é um espaço independente voltado à produção e circulação cultural em São Gonçalo, com foco na participação de artistas locais.