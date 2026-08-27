São Gonçalo vacina cães e gatos contra raiva neste sábado
Prefeitura coloca 65 pontos de atendimento na primeira etapa da campanha; confira a lista completa
Tutores de cães e gatos saudáveis com mais de três meses de vida devem procurar um dos 65 pontos de vacinação contra a raiva animal neste sábado (29), das 8h às 17h. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar a primeira etapa da vacinação antirrábica e tem a expectativa de imunizar 60 mil animais. A segunda etapa será no dia 7 de novembro.
Os gonçalenses podem levar os animais em qualquer local para a vacinação, independente do seu endereço. É importante que os cães estejam com coleiras e, no caso dos ferozes, com focinheira e sempre conduzidos por um adulto para garantir a segurança de todos os envolvidos. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas e acidentes. Animais doentes, com febre, diarreia ou outras enfermidades não devem ser vacinados, assim como as fêmeas gestantes ou amamentando filhotes.
Os protetores de animais que possuem o Número de Cadastro Municipal (Nucam) podem ligar para (21) 99388-6484 para o agendamento da equipe que fará a imunização dos animais nas residências.
A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus, não tem cura e, se não houver prevenção e controle, pode levar à morte. É uma zoonose (doença que pode ser transmitida do animal para o ser humano) e o vírus pode estar presente na saliva de um animal infectado, podendo ser transmitido através de mordida, arranhão ou lambedura. Cães e gatos domésticos, morcegos e outros mamíferos silvestres podem transmitir a doença.
RELAÇÃO DOS PONTOS DE VACINAÇÃO:
1ª ETAPA – 29 de agosto
1 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
2 – USF Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte
3 – USF Getúlio Vargas, Boa Vista
4 – USF Ana Nery, Gradim
5 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
6 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo
7 – USF Armando Leão Ferreira, Morro do Castro
8 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
9 – USF Mutondo II
10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra
11 – USF Wally Ferreira da Silva, Rocha
12 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
13 – Escola Municipal Castelo Branco, Boaçu
14 – Escola Municipal Amaral Peixoto, Lindo Parque
15 – Escola Municipal Mário Quintana, Engenho Pequeno
16 – Escola Municipal Maria Amélia Ferreira, Engenho Pequeno
17 – Garagem antiga da Prefeitura (Rua Sá Carvalho, 686, Boaçu)
18 – Instituto Cultural Olavo Bilac, Galo Branco
19 – Colégio Pericar, Rocha
20 – USF Brasilândia
21 – Escola Municipal Professor Paulo Roberto Macedo Amaral, Colubandê
22 – USF Antonina
23 – UMEI George Savalla Gomes, Santa Catarina
24 – Ciep 438 – Rubens Maurício da Silva Abreu, Galo Branco
25 – Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho
26 – USF Santa Luzia
27 – USF Água Mineral
28 – Associação de Pescadores da Praia das Pedrinhas
29 – USF Bocaiúva Cunha, Gradim
30 – Estacionamento do Supermercado Dom, Colubandê
31 – Shopping Partage, Centro
32 – Capela Nossa Senhora das Graças, Centro
33 – Assembleia de Deus de Jurumenha, Pita
34 – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Paraíso
35 – Escola Municipal Carlos Maia, Porto Velho
36 – Escola Municipal Irene Barbosa Ornellas, Jardim Catarina
37 – Escola Municipal Joaquim Lavoura, Barro Vermelho
38 – Clínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40
39 – Faculdade Paraíso
40 – CIM Helen Keller, Vila Lage
41 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Venda da Cruz
42 – PAM Neves
43 – UBS Robert Koch, Porto da Madama
44 – USF Altair da Silva, Mutuá
45 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
46 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
47 – USF Albert Sabin, Itaoca
48 – USF Jardim Catarina
49 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
50 – USF Salgueiro
51 – USF Alexander Fleming, Boaçu
52 – USF Mahatma Gandhi, Boaçu
53 – Escola Municipal Haroldo Gomes, Itaúna
54 – USF José Bruno Neto, Boa Vista
55 – USF Neuza Goulart Brizola, Palmeiras
56 – USF Dr. David Capistrano, Recanto das Acácias
57 – USF Palmeiras II
58 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros
59 – USF Portão do Rosa II
60 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuapira
61 – USF Itaúna II
62 – Cavem Mutuá
63 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
64 – Escola Municipal Armando Leão Ferreira, Porto Novo
65 – Escola Municipalizada Coronel Amarante, Zumbi