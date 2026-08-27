Salgueiro e Tribobó recebem Caravana de Arte e Lazer neste fim de semana

No próximo sábado (29), a Caravana de Arte e Lazer vai animar a garotada do Salgueiro; no domingo (30), o projeto chega ao bairro Tribobó. A ação garante, de forma gratuita, diversas brincadeiras e lanches, das 9h às 13h.

Durante a caravana, os gonçalenses têm acesso a pula-pula, escorrega inflável, guerra de cotonetes, oficinas, músicas e jogos, tudo com supervisão dos recreadores. Além disso, as crianças e seus familiares podem aproveitar lanchinhos gratuitos, distribuídos em barracas.

O projeto é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), que busca garantir um fim de semana de diversão, alegria e momentos de integração para as crianças de São Gonçalo. Desde 2022, a caravana já atendeu milhares de famílias, nos mais diversos bairros do município.

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Serviço:

Sábado (29) – Rua Andreia Gabriel, nº 2416 – Complexo do Salgueiro, das 9h às 13h;

Domingo (30) – Rua Cecília Corrêa, nº 27 – Tribobó, das 9h às 13h.