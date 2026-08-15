Carnaval 2027: Ingressos para desfiles da Série Ouro começam a ser vendidos na terça (18)

A Liga RJ dá inicio, na próxima terça-feira (18), à venda de ingressos para os desfiles da Série Ouro em 2027. Os interessados em assistir um dos grandes espetáculos culturais cariocas podem realizar a compra dos tickets a partir do meio-dia da data marcada, as entradas para os setores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 estão no valor de R$ 22,50 (meia-entrada) e R$ 45 (inteira). Para adquirir os ingressos basta acessar a plataforma digital Ticketmaster.

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Os desfiles serão divididos em dois dias, como de costume, nas datas 5 e 6 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí, sendo a abertura oficial da programação do Sambódromo e do tradicional carnaval carioca.

Com a abertura da venda dos ingressos, o presidente da Liga RJ, Deo Pessoa, reafirmou os valores e a política da organização com evento. “Manter os preços populares é uma forma de garantir que o público que constrói o Carnaval e vive essa festa nas comunidades esteja presente também no dia do desfile oficial. A Série Ouro é feita para o povo e queremos que a Sapucaí esteja cheia de apaixonados pelo samba, celebrando junto com as escolas esse grande espetáculo”, destacou o presidente.

No total, 17 escolas de samba desfilarão e disputarão o título da Série Ouro. No primeiro dia, sexta-feira (5 de fevereiro), terá a apresentação de oito agremiações, sendo elas: a São Clemente, seguida por Unidos do Jacarezinho, Porto da Pedra, Vigário Geral, Acadêmicos de Niterói, União da Ilha, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu.

Já no segundo e último dia, sábado (6 de fevereiro), outras nove escolas fecharão os desfiles do grupo em 2027. Essas agremiações são: a Acadêmicos de Santa Cruz, que abre a noite, seguida por Inocentes de Belford Roxo, Estácio de Sá, Unidos de Padre Miguel, Arranco, Império Serrano, Em Cima da Hora, Botafogo Samba Clube e União do Parque Acari, a responsável por finalizar o espetáculo cultural.