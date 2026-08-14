Engenho do Roçado e Nova Cidade vão receber Caravana de Arte e Lazer neste fim de semana, em São Gonçalo

Ação terá cama elástica, brinquedos infláveis, jogos de tabuleiro, oficinas e diversos lanches - Foto: Divulgação/ Jonnathan Smith/ Prefeitura de São Gonçalo

Ação terá cama elástica, brinquedos infláveis, jogos de tabuleiro, oficinas e diversos lanches - Foto: Divulgação/ Jonnathan Smith/ Prefeitura de São Gonçalo

A Caravana de Arte e Lazer segue garantindo finais de semana divertidos para as crianças de São Gonçalo. Neste sábado (15), é a vez do Engenho do Roçado receber a ação; no domingo (16), o bairro Nova Cidade irpa sediar o projeto.

Durante a ação, os pequenos gonçalenses podem aproveitar cama elástica, brinquedos infláveis, jogos de tabuleiro, oficinas e diversos lanches, tudo de forma gratuita.

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O projeto é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) que, desde 2022, leva um momento de alegria, diversão e interação social para milhares de gonçalenses.

A Caravana de Arte e Lazer ocorre sempre aos finais de semana e, de forma itinerante, já percorreu mais de 60 bairros do município.

Serviço:

Sábado (15) – Rua Alameda Alagoas – Praça do Engenho do Roçado, das 9h às 13h;

Domingo (16) – Rua Emílio Monte Verde, esquina com Rua Machado de Castro – Nova Cidade, das 9h às 13h.