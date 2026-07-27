Flip 2026 encerra edição histórica com público de 40 mil pessoas e crescimento de 17,6%

A 24ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) chegou ao fim nesse domingo (26) consolidando uma das edições mais movimentadas de sua história. Ao longo de cinco dias, a cidade histórica recebeu cerca de 40 mil visitantes, um crescimento de aproximadamente 17,65% em relação às edições anteriores, e registrou ocupação total da rede hoteleira no Centro Histórico.

Com 21 mesas do Programa Principal e quase mil atividades distribuídas entre a programação oficial e as Casas Parceiras, a Flip reuniu escritores, pesquisadores, artistas e leitores em debates sobre literatura, política, democracia, identidade, conflitos contemporâneos e criação artística. Neste ano, o número de Casas Parceiras passou de 35 para 46, ampliando a programação paralela do evento.

Entre os destaques da programação principal estiveram as participações do cardeal José Tolentino Mendonça, da ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia, dos escritores Milton Hatoum, Zadie Smith, Marta Pérez-Carbonell, Katie Kitamura e Drauzio Varella. As mesas promoveram reflexões sobre democracia, guerras, colonialismo, pertencimento, memória e o papel da literatura diante dos desafios do mundo contemporâneo.

Outro espaço de grande movimentação foi a Praça Aberta, instalada às margens do Rio Perequê-Açu, que reuniu mais de 200 autores independentes, 35 editoras e coletivos editoriais, além de iniciativas culturais de Paraty e da Costa Verde.

Leia também:

'Não é terapia, mas é terapêutico': Autora usa poesia para elaborar o luto

Bellinha Delfim foi coroada rainha de bateria da Unidos do Viradouro





Programação educativa cresce 26%

O Programa Educativo da Flip também encerrou a edição com resultados expressivos. Flipinha, FlipZona e FlipEduca somaram mais de 15 mil participações em quatro dias de atividades gratuitas voltadas para crianças, jovens, educadores, mediadores de leitura e famílias, representando crescimento de aproximadamente 26% em comparação à edição anterior.

Ao todo, foram realizadas 47 atividades entre oficinas, rodas de conversa, apresentações artísticas, sessões de cinema, encontros literários e ações de formação de leitores. A programação reforçou o compromisso da Flip com a valorização da literatura brasileira contemporânea, das produções indígenas, negras e LGBTQIAPN+, além da formação de novos públicos para a leitura.

Livros e autores mais procurados

Na Livraria da Flip, o romance O século dos imbecis, de Valter Hugo Mãe, liderou a lista parcial dos livros mais vendidos. Em seguida apareceram Amar é inadiável, de Socorro Acioli, e Os imortais, de Paulliny Tort.

Entre os autores mais procurados pelo público destacaram-se Socorro Acioli, Valter Hugo Mãe, Orides Fontela, Eduardo Halfon, Andrea Del Fuego, Cármen Lúcia, José Tolentino Mendonça, Drauzio Varella e Zadie Smith.

A edição de 2026 também ampliou sua presença digital. O perfil oficial da Flip no Instagram alcançou 190 mil seguidores, com crescimento de 33 mil novos perfis durante o período da festa. Ao longo do evento foram publicados 123 conteúdos, que somaram quase três milhões de visualizações e alcançaram mais de 291 mil contas.

Entre os principais indicadores divulgados pela organização estão:

público estimado de 40 mil pessoas;

21 mesas no Programa Principal;

quase mil atividades realizadas em toda a cidade;

46 Casas Parceiras;

mais de 205 autores na Praça Aberta;

35 editoras e coletivos editoriais independentes;

mais de 15 mil participações nas atividades educativas;

ocupação de 100% das pousadas do Centro Histórico durante o evento.