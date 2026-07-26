'Não é terapia, mas é terapêutico': Autora usa poesia para elaborar o luto

A escritora Marcella Jasmin Barcellos lançou, nesse sábado (25), Dia do Escritor, o livro Paisagem, publicado pela Editora Xará, de Maricá, durante a programação paralela da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). O lançamento aconteceu na Casa Gueto, um dos espaços que vêm reunindo autores independentes, editoras e leitores ao longo do festival.

Em um ambiente marcado pelo diálogo entre literatura, arte e natureza, a autora recebeu o público para uma sessão de autógrafos e conversou com alguns leitores sobre a obra, que propõe um olhar sensível sobre as paisagens externas e internas que atravessam a experiência humana.

Terceiro trabalho literário da autora, Paisagem nasceu de um processo de elaboração do luto pela perda do pai, mas transforma a dor em um percurso de celebração da vida, da memória e dos pequenos gestos cotidianos. Segundo Marcella, a obra também é um encontro entre pai e filha mediado pela arte.

"É um livro que está elaborando o luto da perda do meu pai, mas também celebrando a vida que fica, a vida que se encontra nas pequenezas, nas miudezas, nas memórias, nas lembranças e na música", afirmou.

A parceria com a Editora Xará, de acordo com a escritora, surgiu de forma natural. Marcella contou que conheceu as editoras e trabalharam juntas durante a Festa Literária de Maricá e que, a partir dessa aproximação, nasceu o primeiro projeto em conjunto, O tempo na fruta no pé, um poema ilustrado com aquarelas produzidas a partir de tintas naturais. Agora, o vínculo se fortalece com o lançamento de Paisagem.

"Meu encontro com a Xará foi muito orgânico. A gente se conheceu quando elas lançaram a editora, e me brindaram com a possibilidade de criar esse livro. Algum tempo depois, criamos juntas o Paisagem", destacou.

Além dos poemas, a publicação reúne elementos visuais produzidos pela própria autora e preserva um legado afetivo ao incorporar canções compostas por seu pai.

Mais informações sobre a autora e sobre o livro no Instagram: @editoraxara e @marcellacomll.