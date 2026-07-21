Para além da programação oficial: editoras e autores independentes marcam presença na 24ª Flip

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), um dos principais eventos literários do Brasil, começa nesta quarta-feira (22) e promete transformar o centro histórico da cidade em um grande palco para a literatura até domingo (26). Em sua 24ª edição, a festa homenageia a poeta Orides Fontela e reúne uma programação com 21 mesas do Programa Principal, além de mais de 600 atividades paralelas espalhadas por Paraty, entre debates, lançamentos, saraus, oficinas e encontros culturais.

Além dos nomes que integram a programação oficial, a Flip também movimenta dezenas de casas literárias, editoras independentes, coletivos e iniciativas culturais que fazem do evento um dos maiores espaços de circulação da produção literária brasileira. A Praça Aberta, por exemplo, receberá 35 parceiros e mais de 200 autores independentes e coletivos, reforçando a bibliodiversidade como uma das marcas da festa.

Editoras da região metropolitana do Rio já confirmaram presença em diferentes espaços da programação paralela, levando lançamentos, sessões de autógrafos e encontros com leitores.

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Poesia contemporânea ganha espaço

Criada em 2024 pelas irmãs Isabel Fernandes e Letícia Fernandes Leal, a Editora Xará retorna à Flip com uma programação voltada à poesia brasileira contemporânea. A editora participará da Casa Gueto, iniciativa da Editora Patuá que reúne diversas editoras independentes.

A editora levará obras de autores de diferentes estados brasileiros, incluindo escritores de São Gonçalo, Niterói, Maricá, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba e Acre.

Quem também estará na Casa Gueto pelo segundo ano seguido é a Revista Lira, de Niterói, especializada em poesia, iniciativa representada por Marcelo Aceti e Evelyn Murad.

Outra presença confirmada é a Editora Itapuca, dos editores Celso Possas Junior e Juliana Possas. A expectativa é repetir o bom desempenho das edições anteriores.

Segundo Celso Possas Junior, a editora participará novamente da Praça Aberta, onde promoverá lançamentos, sessões de autógrafos, apresentações infantis e encontros com leitores.

A Editora Minimalismos também marcará presença na programação paralela da Flip, reunindo autores de seu catálogo em lançamentos e encontros literários.

Entre os destaques do catálogo, está o livro A fome de tudo, do poeta e jornalista de Niterói, José Messias Xavier, obra marcada por uma escrita sensível e reflexiva, em que a poesia percorre temas como memória, existência e afetos.

Na Casa Cordel, presença confirmada dos cordelistas de São Gonçalo, Ezequiel Alcântara e Zé Salvador, entre outros de diferentes regiões do estado do Rio, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Coletivos literários ampliam a programação independente

A programação paralela da Flip também contará com a participação de integrantes da coletiva Escreviventes, que reúne escritoras de todo o país, comprometidas com a valorização da literatura contemporânea e da escrita coletiva.

Outro destaque será a presença da coletiva Escritoras Vivas, formada majoritariamente por autoras de São Gonçalo. Entre os nomes confirmados estão Flavia Joss, Deise Pontes, Cyntia Fonseca, Yonara Costa e outras escritoras que participam de lançamentos e encontros ao longo da festa.

No domingo (26), a coletiva promove o Sarau Escritoras Vivas em Corpo-Palavra, reunindo poesia, performance e literatura produzida por mulheres. O encontro acontece na Casa da Leitura e do Conhecimento, pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa (Secec-RJ) em parceria com o Sarau Q-Cria, organizado pelo produtor cultural Alberto Rodrigues, fortalecendo o diálogo entre diferentes coletivos literários presentes na Flip.

Durante a programação será lançado também um livro coletivo artesanal metalinguístico, produzido pelas integrantes da Escritoras Vivas, resultado de um processo colaborativo de criação que propõe uma reflexão sobre a própria escrita, os fazeres literários e a materialidade do livro.

Mais de 600 atividades movimentam Paraty

Além das mesas do Programa Principal, a Flip contará com programação nas Casas Parceiras, Praça Aberta, Casa da Cultura, Cinema da Praça, Flipinha, FlipZona, FlipEduca e dezenas de espaços independentes distribuídos pelo Centro Histórico de Paraty. A expectativa da organização é receber milhares de visitantes durante os cinco dias de evento.