Equipe de robótica do Sesi Firjan de São Gonçalo é único do país classificado em competição internacional nos EUA

O grupo, formado por dez alunos do ensino médio, com idades entre 16 e 17 anos, é o único do país classificado para o torneio - Foto: Divulgação

O grupo, formado por dez alunos do ensino médio, com idades entre 16 e 17 anos, é o único do país classificado para o torneio - Foto: Divulgação

Uma equipe de robótica do Sesi de São Gonçalo vai representar o Brasil em uma das maiores competições internacionais estudantis da área, a Chicago Robotics Invitational, nos Estados Unidos. O grupo, formado por dez alunos do ensino médio, com idades entre 16 e 17 anos, é o único do país classificado para o torneio.

A equipe ganhou destaque após bom desempenho nas etapas nacionais da First Tech Challenge (FTC), uma das principais competições de robótica do mundo. Para o desafio internacional, os estudantes desenvolveram um robô capaz de executar tarefas com autonomia e precisão.

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A principal prova consiste em fazer o robô coletar pequenas bolas e arremessá-las em alvos específicos. No entanto, nos primeiros segundos da disputa, a máquina precisa agir de forma totalmente autônoma. Para isso, os alunos criaram sensores e desenvolveram códigos próprios que permitem ao equipamento tomar decisões sem intervenção humana.

Os integrantes se dividem em diferentes áreas, como programação, mecânica e eletrônica, garantindo o funcionamento completo do projeto. Além do desempenho técnico, a equipe também chama atenção pelo protagonismo feminino: são nove meninas e apenas um menino entre os participantes.

Ao longo da última temporada, o grupo também se destacou fora das competições. Os estudantes realizaram ações em 67 escolas da região, levando conhecimento sobre tecnologia e robótica e impactando mais de 2.300 pessoas. Agora, a expectativa é levar o nome de São Gonçalo e do Brasil ainda mais longe, mostrando a força da educação e da inovação desenvolvidas dentro das salas de aula.