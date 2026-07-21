24ª Flip: Festa Literária Internacional de Paraty começa em Paraty nesta quarta (22)

A 24ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) começa nesta quarta-feira, 22 de julho, e tem a poeta Orides Fontela como autora homenageada. Além das 21 mesas do Programa Principal e das atividades do Programa Educativo, o evento contará com mais de 600 programações espalhadas pelas ruas de Paraty até domingo, dia 26.

Com um olhar atento à contemporaneidade, a 24ª edição da Flip reúne autores brasileiros e internacionais para discutir temas que atravessam o mundo atual em sua dimensão coletiva, como guerras, migrações forçadas, conflitos geracionais e questões identitárias. Ao mesmo tempo, a programação se volta para a dimensão humana e particular dessas experiências, explorando a potência da ficção, da poesia e da linguagem como formas de compreender e reinventar a realidade.

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Em cada edição, a Flip presta homenagem a um autor ou autora, incentivando novas leituras de sua obra no Brasil e no exterior. Em 2026, a escolhida é Orides Fontela. Poeta que renovou o Modernismo e abriu caminhos para a literatura contemporânea, Orides Fontela (1940–1998), natural de São João da Boa Vista (SP), construiu uma obra marcada pelo rigor formal e pela precisão da linguagem, amplamente reconhecida pela crítica. Entre seus livros estão Transposição (1969), Helianto (1973), Rosácea (1986), Alba, vencedor do Prêmio Jabuti em 1983, e Teia, que recebeu o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) em 1996. Em 2026, sua obra ganha novas edições pela Editora Hedra.

A curadoria literária da 24ª Flip é assinada por Rita Palmeira, editora e crítica literária, doutora em Literatura Brasileira pela USP e mestre em Teoria Literária pela Unicamp.

Mediadora do Programa Principal da Flip desde 2017, Rita participou de mesas ao lado de autores como a vencedora do Prêmio Nobel Annie Ernaux, Antonio Arnoni Prado, Luciana Hidalgo, Lígia Ferreira, Ricardo Domeneck, Isabela Figueiredo, Juliano Garcia Pessanha, José Miguel Wisnik, Benjamín Labatut, Veronica Stigger, Socorro Acioli, Leda Cartum, Felipe Charbel, Natalia Timerman, Mohamed Mbougar Sarr, Jeferson Tenório, Micheliny Verunschk, Odorico Leal e, em 2025, Anabela Mota Ribeiro e Neige Sinno.

Também participou da criação da Livraria Megafauna, em São Paulo, onde atuou na curadoria de livros. É apresentadora do podcast Livros no Centro, dedicado a histórias de leitores, livreiros e escritores. Ao longo de sua trajetória, transitou entre a pesquisa acadêmica, o jornalismo e o debate público, tendo sido editora-executiva da revista Novos Estudos Cebrap e editora-assistente do selo Três Estrelas, do Grupo Folha. Sua atuação reúne edição, crítica, curadoria, ensino, pesquisa e mediação de debates literários, sempre voltada à difusão da literatura e à formação de leitores.

Mais mesas no domingo

Uma das novidades desta edição é a ampliação da programação do Programa Principal no domingo. Enquanto na sexta-feira e no sábado a última mesa será realizada às 19h, no domingo o público poderá acompanhar três encontros, programados para as 10h, 12h e 15h30.

Nesta edição, o Programa Principal reúne 21 mesas literárias, com autores nacionais e internacionais, sob a curadoria de Rita Palmeira. Os encontros acontecem no Auditório da Matriz e serão transmitidos ao vivo para o Palco da Praça, localizado na Praça Aberta, para a Casa Patrimônio, no Largo de Santa Rita, além do site, do canal da Flip no YouTube e do canal Arte1.

Grande parte dos escritores convidados propõe uma reflexão sobre a ideia de casa, entendida como metáfora da família, da nação ou do pertencimento , apresentada como um território instável. São autores que vivem relações ambíguas com seus lares, transitam entre diferentes países, experimentam deslocamentos internos e externos ou enfrentam situações de insegurança e desenraizamento.

Esse sentimento de instabilidade, presente em diversas mesas da programação, dialoga tanto com o contexto político contemporâneo quanto com a própria natureza da poesia, marcada pela fluidez e pela abertura dos sentidos. A escolha do tema também estabelece uma conexão direta com a trajetória de Orides Fontela, que enfrentou severas dificuldades materiais ao longo da vida e chegou a viver sem moradia. Reunir escritores que refletem sobre diferentes formas de instabilidade é, portanto, uma maneira de homenagear sua memória e sua obra.

A literatura brasileira de autoria feminina ocupa um espaço de destaque no Programa Principal, tanto na prosa quanto na poesia. A programação reúne escritoras consagradas e importantes vozes da geração contemporânea, como Andrea del Fuego, Paulliny Tort, Bethânia Pires Amaro, Mateus Baldi e Paloma Vidal.

Serviços

24ª Flip – Festa Literária Internacional de Paraty

Data: de 22 a 26 de julho de 2026

Mais informações: flip.org.br

Instagram: @flip_se

Venda de ingressos para o Programa Principal

Lote 1 (venda a preços populares):

meia: R$ 25

inteira: R$ 50

Lote 2:

meia: R$ 70

inteira: R$ 140

Ingressos disponíveis para o público em geral:

Quando: a partir do dia 26/6

Onde: flip.org.br