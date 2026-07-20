Lizium, banda de Niterói, vence Concurso de Bandas do João Rock 2026

A banda Lizium, de Niterói, venceu o Concurso de Bandas do João Rock 2026 e garantiu vaga no line-up de um dos maiores festivais de música do país. Com a conquista, o grupo se apresentará no próximo dia 1º de agosto, em Ribeirão Preto (SP), ao lado de grandes nomes da música brasileira.

O resultado foi anunciado após a apresentação das quatro finalistas no Galpão 20, em Ribeirão Preto. Escolhida por uma comissão julgadora, a Lizium superou as demais concorrentes e assegurou a única vaga destinada ao concurso na programação oficial do evento.

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Realizado anualmente, o Concurso de Bandas do João Rock tem como objetivo revelar artistas autorais e ampliar a visibilidade de novos talentos da cena musical brasileira. Nesta edição, centenas de grupos de diferentes estados participaram da seleção. Após as etapas classificatórias, apenas quatro chegaram à final.

Formada em Niterói, a Lizium desenvolve um trabalho autoral que mistura rock, pop e psicodelia. A identidade sonora da banda é marcada pela combinação de diferentes influências musicais e por composições próprias, características que contribuíram para o reconhecimento no concurso.

Antes da decisão, os integrantes afirmaram, em entrevista ao g1, que a participação na disputa representava uma oportunidade de apresentar o trabalho da banda para um público mais amplo e dividir espaço com artistas de projeção nacional. A conquista confirmou a expectativa do grupo e garantiu sua presença na programação oficial do festival.

Banda ‘Lizium’, finalista do Concurso de Bandas do João Rock 2026 | Foto: Reprodução/G1

A conquista coloca a Lizium na programação de um festival que reúne alguns dos principais nomes da música brasileira. Entre as atrações confirmadas estão CPM 22, Marcelo D2 com participação de Rael, BaianaSystem, Os Paralamas do Sucesso, Rachel Reis, Urias, Alceu Valença, Zé Ramalho, Yago Oproprio, Ana Carolina, Ajuliacosta, Raimundos, Chico Chico, Luedji Luna, Detonautas, Djonga, Criolo, Marina Sena, Nação Zumbi, Lagum, Armandinho, Os Tucumanus e Victor Xamã, Batalha da Aldeia, FBC e o espetáculo Charlie Brown Jr. Acústico, com Marcão Britto e Thiago Castanho, que receberão Negra Li e Marcelo Nova como convidados.

Na mesma noite em que a Lizium foi anunciada como vencedora do Concurso de Bandas, também foi realizada a seletiva da Batalha da Aldeia. Mano Batz conquistou a vaga para representar Ribeirão Preto na disputa de MCs durante o João Rock. No festival, ele terá pela frente Big Mike, Japa, campeão nacional da Batalha da Aldeia em 2025, e Levinsk, bicampeã da competição no João Rock.

Marcado para o dia 1º de agosto, em Ribeirão Preto, o João Rock está com os ingressos esgotados. De acordo com a organização, mais de 65 mil pessoas são esperadas, reforçando a dimensão de um dos principais eventos dedicados à música brasileira. Para a Lizium, a apresentação representa uma oportunidade de ampliar a projeção do trabalho autoral em um palco de alcance nacional.