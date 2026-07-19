Nova fase da obra na Ary Parreiras altera trânsito em Icaraí

A Nittrans vai alterar, a partir desta segunda-feira (20), o trânsito na Rua Jornalista Irineu Marinho para o avanço das obras do emissário da ETE Icaraí. A interdição será necessária para a continuidade das intervenções da concessionária Águas de Niterói que já ocorrem na região e alteram o fluxo de veículos.

Os motoristas que estiverem na Rua Gavião Peixoto e quiserem acessar a Praia de Icaraí deverão realizar o desvio pela Alameda João Batista. Já aqueles que precisarem seguir em direção aos bairros Vital Brasil ou São Francisco deverão utilizar as ruas Doutor Carlos Halfeld e Lemos Cunha. O tráfego será orientado no local.

Ônibus continuam com itinerários temporariamente alterados

Os ônibus das linhas 31, 47 e 61 tiveram seus itinerários alterados na fase anterior da obra do emissário, e as mudanças serão mantidas nesta nova etapa.

As linhas 47 e 61, que normalmente passam pela Rua Joaquim Távora antes de acessar a Avenida Ary Parreiras, fazem o retorno na Praia de Icaraí e seguem pela Rua Mariz e Barros. Em seguida, acessam a Rua Lemos Cunha, onde retomam o trajeto original.

Já a linha 31, que segue pela Rua Gavião Peixoto e acessa diretamente a Avenida Ary Parreiras, também foi desviada para as ruas Mariz e Barros e Lemos Cunha, retornando posteriormente ao itinerário habitual.

Durante o período da intervenção, os passageiros deverão utilizar o ponto existente na Rua Mariz e Barros e também um ponto provisório na Rua Lemos Cunha, na altura do número 446. Os pontos localizados na Rua Joaquim Távora, nas proximidades dos números 58 e 186, continuarão temporariamente desativados.