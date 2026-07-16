Em entrevista à Rádio Mania, Marcelo Falcão fala sobre a turnê "O Legado"

Nova turnê de Marcelo Falcão estreia dia 8 de agosto, na Fundição Progresso - Foto: Layla Mussi

Nova turnê de Marcelo Falcão estreia dia 8 de agosto, na Fundição Progresso - Foto: Layla Mussi

Marcelo Falcão inicia, em agosto, uma nova fase da carreira com a turnê "O Legado", inspirada no álbum “Legado”, lançado em 2025. Os shows vão passar por quatro capitais brasileiras: Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo e Curitiba.

Nesta quinta-feira (16), Falcão participou de uma entrevista na Rádio Mania para divulgar a nova turnê. A equipe de O SÃO GONÇALO conversou com o artista, que explicou o significado do nome escolhido e o conceito do disco.

Nova turnê de Marcelo Falcão estreia dia 8 de agosto, na Fundição Progresso | Foto: Layla Mussi

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Segundo o cantor, o conceito nasceu da vontade de unir diferentes gerações da música brasileira.

“A idealização era que eu pudesse passar uma mensagem que representasse a trajetória da minha história. Poder falar para a nova geração sobre Cidade Negra, O Rappa e Charlie Brown por meio das vozes que participam do álbum. O "Legado" é uma ponte entre gerações em construção”, afirmou Falcão.

O álbum "Legado" reúne participações de Toni Garrido, Orochi, Dallas, Major RD e uma participação póstuma de Chorão, além de outros artistas da nova cena musical. Segundo Falcão, essas parcerias surgiram de amizades construídas ao longo dos anos.

Para Falcão "O Legado é uma ponte de geração em construção” | Foto: Layla Mussi

“Todos os feats que acontecem na minha vida surgem através da amizade. Os moleques elevaram o sarrafo. Eu fico muito feliz de botar eles no palco”, comentou.

Marcelo Falcão comenta que seus feats surgem primeiro de amizades construídas | Foto: Layla Mussi

Um dos momentos mais marcantes do projeto é a presença da música “Legado”, faixa que conta com um sample inédito da voz do vocalista do Charlie Brown Jr. Falcão destacou a importância que Chorão continua tendo em sua vida.

Ele não é importante só para mim, mas é importante para o Brasil, pelo legado que deixou. É um amigo que faz falta. Aquele cara que, em cada situação que acontece na tua vida, você fala: 'Se o Chorão estivesse aqui, ele falaria assim.' Era o cara mais maravilhoso do mundo, faz falta para todos”, comentou, emocionado.



Marcelo Falcão comentou que a importância de Chorão na sua trajetória vai muito além de boas lembranças e vivências compartilhadas, virou uma relação que se estendeu para a família do cantor paulista.

“Hoje eu mantenho essa conexão com a família dele, com o seu filho Xande que eu trato como se fosse meu sobrinho. E o segurança, que um dia foi dele, hoje trabalha comigo, que é o Vitão. O Chorão faz falta nessa família”, disse.

Marcelo relembra e destaca a importância de Chorão na sua trajetória | Foto: Layla Mussi

A turnê estreia no dia 8 de agosto, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Depois, segue para Porto Alegre (4 de setembro), São Paulo (18 de setembro) e Curitiba (19 de setembro).

No palco, Marcelo Falcão promete uma experiência que vai além da música.

“Quero que os fãs se emocionem não só com o visual, mas com a música. Que eles se sintam abraçados e acolhidos. E vão ouvir ali o que há de melhor em som, o que há de melhor em visual, para que possam ter aquela conexão que eu sempre quis que o meu fã tivesse. Que ele olhe para o que está acontecendo no visual e, ao mesmo tempo, esteja ouvindo e seja abraçado por isso”, declarou Falcão, que finalizou dizendo que espera que a vida de seus fãs mude após o show, da mesma forma que a sua tem mudado.

Sob supervisão de Marcela Freitas