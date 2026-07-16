Em entrevista à Rádio Mania, Marcelo Falcão fala sobre a turnê "O Legado"
A turnê estreia no dia 8 de agosto, na Fundição Progresso; vendas para o público geral abrem no próximo dia 22
Marcelo Falcão inicia, em agosto, uma nova fase da carreira com a turnê "O Legado", inspirada no álbum “Legado”, lançado em 2025. Os shows vão passar por quatro capitais brasileiras: Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo e Curitiba.
Nesta quinta-feira (16), Falcão participou de uma entrevista na Rádio Mania para divulgar a nova turnê. A equipe de O SÃO GONÇALO conversou com o artista, que explicou o significado do nome escolhido e o conceito do disco.
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Segundo o cantor, o conceito nasceu da vontade de unir diferentes gerações da música brasileira.
“A idealização era que eu pudesse passar uma mensagem que representasse a trajetória da minha história. Poder falar para a nova geração sobre Cidade Negra, O Rappa e Charlie Brown por meio das vozes que participam do álbum. O "Legado" é uma ponte entre gerações em construção”, afirmou Falcão.
O álbum "Legado" reúne participações de Toni Garrido, Orochi, Dallas, Major RD e uma participação póstuma de Chorão, além de outros artistas da nova cena musical. Segundo Falcão, essas parcerias surgiram de amizades construídas ao longo dos anos.
“Todos os feats que acontecem na minha vida surgem através da amizade. Os moleques elevaram o sarrafo. Eu fico muito feliz de botar eles no palco”, comentou.
Um dos momentos mais marcantes do projeto é a presença da música “Legado”, faixa que conta com um sample inédito da voz do vocalista do Charlie Brown Jr. Falcão destacou a importância que Chorão continua tendo em sua vida.
Ele não é importante só para mim, mas é importante para o Brasil, pelo legado que deixou. É um amigo que faz falta. Aquele cara que, em cada situação que acontece na tua vida, você fala: 'Se o Chorão estivesse aqui, ele falaria assim.' Era o cara mais maravilhoso do mundo, faz falta para todos”, comentou, emocionado.
Marcelo Falcão comentou que a importância de Chorão na sua trajetória vai muito além de boas lembranças e vivências compartilhadas, virou uma relação que se estendeu para a família do cantor paulista.
“Hoje eu mantenho essa conexão com a família dele, com o seu filho Xande que eu trato como se fosse meu sobrinho. E o segurança, que um dia foi dele, hoje trabalha comigo, que é o Vitão. O Chorão faz falta nessa família”, disse.
A turnê estreia no dia 8 de agosto, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Depois, segue para Porto Alegre (4 de setembro), São Paulo (18 de setembro) e Curitiba (19 de setembro).
No palco, Marcelo Falcão promete uma experiência que vai além da música.
“Quero que os fãs se emocionem não só com o visual, mas com a música. Que eles se sintam abraçados e acolhidos. E vão ouvir ali o que há de melhor em som, o que há de melhor em visual, para que possam ter aquela conexão que eu sempre quis que o meu fã tivesse. Que ele olhe para o que está acontecendo no visual e, ao mesmo tempo, esteja ouvindo e seja abraçado por isso”, declarou Falcão, que finalizou dizendo que espera que a vida de seus fãs mude após o show, da mesma forma que a sua tem mudado.
Sob supervisão de Marcela Freitas