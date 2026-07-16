São Gonçalo tem programação variada no Parque RJ Nosso Sonho no próximo fim de semana

O Parque RJ Nosso Sonho é maior espaço de lazer de São Gonçalo - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo

O Parque RJ Nosso Sonho é maior espaço de lazer de São Gonçalo - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo

O Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, é o destino dos gonçalenses para diversos momentos de lazer, esporte e convivência. No próximo fim de semana, o local contará com uma programação variada, que inclui ação voltada às mulheres, roda de capoeira, feira de empreendedorismo e competição de handebol.

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No sábado (18), a partir das 10h, haverá o evento Força da Mulher Gonçalense, que vai oferecer serviços gratuitos de saúde para mulheres e crianças, realizado pela Igreja Amor em Movimento. Já a partir das 15h, o local recebe a roda de capoeira Soma, do mestre Nego.

No domingo (19), das 9h às 17h, os gonçalenses poderão aproveitar a Expo Feirando, um evento gratuito que reúne gastronomia, moda, empreendedorismo e entretenimento e conta com o apoio da Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Parque RJ.

Ainda no domingo, quem curte acompanhar uma competição esportiva poderá conferir mais uma etapa do Circuito Carioca de Handebol de Areia no espaço, a partir das 8h. Desta vez, irão disputar cinco equipes do Juvenil masculino.

O Parque RJ Nosso Sonho, maior espaço de lazer de São Gonçalo, está localizado na Rua Formosa, nº 3352, no Boa Vista e funciona de terça a domingo, das 6h às 22h.