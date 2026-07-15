Últimos dias de inscrição para vagas gratuitas dos cursos de audiovisual do Projeto Favela Hope

As aulas serão realizadas no Centro Cultural Mordechai Anilevitch (CCMA), localizado na Rua das Palmeiras, 54, em Botafogo, na Zona Sul da cidade - Foto: Divulgação

As aulas serão realizadas no Centro Cultural Mordechai Anilevitch (CCMA), localizado na Rua das Palmeiras, 54, em Botafogo, na Zona Sul da cidade - Foto: Divulgação

As inscrições para os cursos gratuitos de fotografia (iniciante e avançada), vídeo e roteiro do Projeto Favela Hope terminam nesta sexta-feira (16/07). A iniciativa, que tem como objetivo ampliar o acesso à formação cultural e profissional no campo do audiovisual, oferece 200 vagas, destinadas a pessoas a partir de 15 anos, sem limite máximo de idade, e contempla moradores de todas as regiões do município do Rio de Janeiro.

As aulas serão realizadas no Centro Cultural Mordechai Anilevitch (CCMA), localizado na Rua das Palmeiras, 54, em Botafogo, na Zona Sul da cidade. As inscrições estarão abertas a partir do dia 11 de junho e poderão ser feitas de até a próxima sexta-feira, das 10h às 16h.

Para participar dos cursos, os interessados devem comparecer presencialmente ao local de inscrição com cópia do documento de identidade e do CPF. No caso de menores de idade, é obrigatória a presença de um responsável no momento da matrícula.

Com duração de dez semanas, as aulas oferecem formação prática e teórica em técnicas de fotografia e edição de imagens, utilizando tanto câmeras profissionais quanto smartphones. A proposta é democratizar o acesso a ferramentas criativas e ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e na produção cultural independente. Ao final do curso, os participantes que atingirem no mínimo 70% de frequência receberão certificado de conclusão.

Professores qualificados com atuação no mercado de trabalho

Os cursos do Favela Hope contam com profissionais altamente qualificados e atuantes no mercado audiovisual, com ampla experiência em fotografia, produção de vídeo e desenvolvimento de roteiros. Além da sólida formação técnica, os professores trazem uma abordagem prática e acessível, conectada às realidades dos alunos, estimulando a criatividade, o pensamento crítico e a expressão autoral. Essa combinação entre conhecimento especializado e vivência de mercado garante uma formação dinâmica, atualizada e alinhada às demandas do setor.

Um desses profissionais é Diego Molina, professor de roteiro, que é autor-roteirista com 16 anos de experiência no mercado. Atualmente é roteirista-chefe da segunda temporada do programa “Volte Sempre”, da TV Globo; e roteirista da série “Paraíso Express”, produzida pela A Fábrica. Molina já escreveu também para outros programas da TV Globo, como “Lady Night”, “Domingão do Faustão”, além da Globoplay, do “Comédia MTV”, Record, Netflix, entre outros.

O fotógrafo Raphael Pizzino, por sua vez, é professor e coordena as aulas de fotografia do Favela Hope. Pesquisador e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ (PPGAV/EBA/UFRJ), ele é mestre em Artes Visuais, título obtido em 2023; e tem mais de uma década de atuação no campo da fotografia. A trajetória de Pizzino envolve fotojornalismo, astrofotografia, fotografia de paisagem, ensaios e retratos, articulando técnica, sensibilidade e pensamento crítico em torno da imagem.

O projeto Favela Hope surgiu em 2013, em Vargem Grande, em parceria com a universidade americana BYU (Brigham Young University), a segunda maior universidade privada dos Estados Unidos. Com patrocínio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Ipiranga, Iconic e Parque Bondinho Pão de Açúcar®, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS, a iniciativa desenvolve atividades que ajudam a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: 1, 4, 5, 8, 10, 16.

“O Favela Hope reafirma seu compromisso com a transformação social por meio da educação e da cultura. Nosso principal objetivo é democratizar o acesso ao audiovisual e ampliar oportunidades concretas de formação para pessoas que, muitas vezes, estão à margem desse tipo de aprendizado. Acreditamos que qualquer pessoa, independentemente da idade ou de onde viva no Rio de Janeiro, pode desenvolver habilidades criativas e até construir uma trajetória profissional a partir desse conhecimento”, afirma Marcello Andriotti, um dos idealizadores do projeto, ao destacar a relevância da iniciativa para a inclusão social de jovens e adultos no mercado de trabalho.

Mais informações sobre o projeto Favela Hope pelo WhatsApp: 21 2236-4129

Instagram: @favela.hope

Site: favelamundo.org.br

Serviço

Cursos gratuitos de fotografia e vídeo do projeto Favela Hope

Inscrições: até esta sexta-feira (16 de julho)

Horário de inscrição: das 10h às 16h.

Local: Centro Cultural Mordechai Anilevitch (CCMA) - Rua das Palmeiras, 54 - Botafogo.