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Banda de rock de São Gonçalo, 'Mais um dia' lança EP de estreia nesta sexta (10)

Primeiro trabalho do grupo reúne canções sobre rotina, recomeços e resistência.

relogio min de leitura | Yuri Messias 10 de julho de 2026 - 10:06
Elton Souza (vocalista), Gabriel Costa (guitarrista), Lucas Rato (baterista), Guilherme Evangelista (baixista), respectivamente, integrantes da banda mais um dia
Elton Souza (vocalista), Gabriel Costa (guitarrista), Lucas Rato (baterista), Guilherme Evangelista (baixista), respectivamente, integrantes da banda mais um dia -

A banda de rock gonçalense Mais um dia lança nesta sexta-feira (10) seu EP de estreia intitulado "sem ressentimentos”. Produzido por Matt Nunes, no Estúdio Mojo, o trabalho aborda assuntos como a repetição dos dias, o consequente desgaste físico e mental, a necessidade de encerrar ciclos e a possibilidade de recomeço. A sonoridade reúne influências do emo noventista, shoegaze, dream pop, math rock e da música alternativa contemporânea.

Idealizado por Elton Souza e desenvolvida com Gabriel Costa, Guilherme Evangelista e Lucas Rato, músicos ligados às bandas The Wonderful Now e Lunoz, o grupo integra o cenário independente da região metropolitana do Rio de Janeiro, marcado por estúdios improvisados, bandas formadas entre amizades e eventos realizados em pequenos espaços que ajudam a construir uma identidade musical própria.

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Em sem ressentimentos, os vocais seguem uma abordagem mais narrativa e emocional e vulnerável, quase como conversas internas transformadas em música. Os instrumentais transitam entre camadas densas de guitarras, passagens etéreas e momentos mais minimalistas, compondo um retrato intimista do conflito entre o desgaste cotidiano e a possibilidade de seguir em frente, sem recorrer ao cinismo ou à amargura.

O título do EP nasce justamente da tentativa de continuar apesar das marcas deixadas pelo tempo, pelas relações e pelo próprio cotidiano. Em vez de anular as dores, as canções propõem transformá-las em aprendizado e reforçam a ideia de que continuar também pode ser uma forma de resistência.

Logotipo da banda mais um dia.
Logotipo da banda mais um dia. |  Foto: Divulgação/maisumdia

Inspirado pela vivência em São Gonçalo, o trabalho dialoga com uma cidade marcada pelo crescimento acelerado e pela urbanização desordenada, onde a rotina atravessada pela pressa, os deslocamentos diários e a busca por momentos de descompressão, conexão e pertencimento também fazem parte das experiências que permeiam as composições da banda. O EP sem ressentimentos estará disponível em todas as plataformas de streaming e agregadores de áudio.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca

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