Banda de rock de São Gonçalo, 'Mais um dia' lança EP de estreia nesta sexta (10)

A banda de rock gonçalense Mais um dia lança nesta sexta-feira (10) seu EP de estreia intitulado "sem ressentimentos”. Produzido por Matt Nunes, no Estúdio Mojo, o trabalho aborda assuntos como a repetição dos dias, o consequente desgaste físico e mental, a necessidade de encerrar ciclos e a possibilidade de recomeço. A sonoridade reúne influências do emo noventista, shoegaze, dream pop, math rock e da música alternativa contemporânea.

Idealizado por Elton Souza e desenvolvida com Gabriel Costa, Guilherme Evangelista e Lucas Rato, músicos ligados às bandas The Wonderful Now e Lunoz, o grupo integra o cenário independente da região metropolitana do Rio de Janeiro, marcado por estúdios improvisados, bandas formadas entre amizades e eventos realizados em pequenos espaços que ajudam a construir uma identidade musical própria.

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Em sem ressentimentos, os vocais seguem uma abordagem mais narrativa e emocional e vulnerável, quase como conversas internas transformadas em música. Os instrumentais transitam entre camadas densas de guitarras, passagens etéreas e momentos mais minimalistas, compondo um retrato intimista do conflito entre o desgaste cotidiano e a possibilidade de seguir em frente, sem recorrer ao cinismo ou à amargura.

O título do EP nasce justamente da tentativa de continuar apesar das marcas deixadas pelo tempo, pelas relações e pelo próprio cotidiano. Em vez de anular as dores, as canções propõem transformá-las em aprendizado e reforçam a ideia de que continuar também pode ser uma forma de resistência.

Logotipo da banda mais um dia. | Foto: Divulgação/maisumdia

Inspirado pela vivência em São Gonçalo, o trabalho dialoga com uma cidade marcada pelo crescimento acelerado e pela urbanização desordenada, onde a rotina atravessada pela pressa, os deslocamentos diários e a busca por momentos de descompressão, conexão e pertencimento também fazem parte das experiências que permeiam as composições da banda. O EP sem ressentimentos estará disponível em todas as plataformas de streaming e agregadores de áudio.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca