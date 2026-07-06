Porto da Pedra promove feijoada com shows e entrada gratuita neste sábado em São Gonçalo

A escola de samba Unidos do Porto da Pedra realiza, no próximo sábado (11), mais uma edição de sua tradicional feijoada, reunindo música, samba e confraternização na quadra da agremiação, em São Gonçalo. O evento começa às 13h e terá entrada gratuita.

A programação contará com um grande show do Tigre de São Gonçalo, além da participação de escolas convidadas, como a Unidos de Padre Miguel e a Estácio de Sá. O público também poderá curtir apresentações dos grupos Pagode do Adame e Vem Pro Meu Ritmo, garantindo uma tarde animada para os amantes do samba e do pagode.

Segundo o presidente da escola, Fabrício Montibelo, a proposta do evento é fortalecer os laços com a comunidade e celebrar a cultura do samba. “A nossa feijoada é um evento pensado para reunir a comunidade, os sambistas e os amigos da escola. Ficamos muito felizes em receber a Unidos de Padre Miguel e a Estácio de Sá na nossa quadra para uma grande tarde de confraternização”, destacou.

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Apesar da entrada gratuita, quem desejar mais comodidade poderá adquirir mesas para quatro pessoas, com direito a quatro feijoadas, pelo valor de R$ 120. Já o camarote, com capacidade para até dez pessoas e quatro feijoadas inclusas, está disponível por R$ 350.

Serviço:

Feijoada das Vermelhas e Brancas

Data: sábado, 11 de julho

Horário: a partir das 13h

Local: quadra da Unidos do Porto da Pedra

Entrada: gratuita

Atrações: Tigre de São Gonçalo, Unidos de Padre Miguel, Estácio de Sá, Pagode do Adame e Vem Pro Meu Ritmo

Mesas: R$ 120 (4 pessoas + 4 feijoadas)

Camarote: R$ 350 (até 10 pessoas + 4 feijoadas)

Informações e reservas: (21) 99735-6649