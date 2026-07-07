Humorista Felipe Ferreira apresenta o stand-up "Show Novo" na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói

A peça integra a agenda de humor da Sala Nelson Pereira dos Santos e é indicado para maiores de 16 anos - Foto: Reprodução/Treads/@ofelipeferreiraa_

A peça integra a agenda de humor da Sala Nelson Pereira dos Santos e é indicado para maiores de 16 anos - Foto: Reprodução/Treads/@ofelipeferreiraa_

Uma das principais revelações do humor brasileiro, Felipe Ferreira sobe ao palco da Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói, no dia 17 de julho, às 20h, com seu espetáculo solo de stand-up "Show Novo".

A atração promete trazer uma noite leve, descontraída e repleta de risadas, reunindo observações do cotidiano, histórias bem-humoradas e a energia característica do comediante, que tem conquistado público dentro e fora das redes sociais.

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Com cinco anos de carreira, o comediante ganhou projeção no cenário do stand-up comedy ao compartilhar nas redes sociais vídeos de suas apresentações. Natural da Pavuna, na Zona Norte do Rio, o humorista se consolidou como um dos nomes em ascensão da nova geração da comédia brasileira, levando seus espetáculos a diferentes cidades do país

Nos palcos, o artista leva ao público um humor baseado em situações cotidianas, relacionamentos, vivências pessoais e experiências comuns aos brasileiros, sempre com uma linguagem direta e identificação imediata com a plateia.

A peça integra a agenda de humor da Sala Nelson Pereira dos Santos e é indicado para maiores de 16 anos. Os portões serão abertos 30 minutos antes do início da apresentação.

Divulgação do "Show Novo" do comediante Felipe Ferreira na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói | Foto: Reprodução/Instagram/@salanelsonoficial

Serviço

Felipe Ferreira – "Show Novo"

Data: 17 de julho de 2026

Horário: 20h

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos, Niterói

Classificação: 16 anos

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Disponíveis pela plataforma Fever.