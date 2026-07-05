Maricá segue com festa de São João neste fim de semana

A Prefeitura de Maricá segue com a programação em celebração a São João, na Praça do Spar. Organizado pela Secretaria de Promoção de Eventos, em parceria com a Secretaria de Assuntos Religiosos, Cidadania e Família, o evento reuniu neste sábado (04/07) moradores e visitantes com apresentações musicais de artistas do projeto Pratas da Casa, comidas típicas e decoração temática.

O público acompanhou os shows do grupo Kontagio e do cantor Ricardo Pop, que animaram a noite com repertórios de samba, pagode e sertanejo. A programação continua neste domingo (05/07), a partir das 18h, com apresentações dos grupos Pagode do MW e Chega Mais.

Leia também:

Prefeitura de Niterói abre processo seletivo para contratação temporária de 300 profissionais para a Educação Especial

Onde assistir Brasil x Noruega: confira a programação em Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí



A moradora do Centro, Lili Antunes, elogiou a organização da festa. “Essa festa no Spar está maravilhosa. A organização e a participação do público estão nota 10. Superou as expectativas. Agora é aproveitar o último dia dessa festa tão bonita!”, afirmou.

Já a moradora de Araçatiba, Iderli Ferreira, destacou o clima típico da celebração. “Vim para assistir aos shows e aproveitar as comidas típicas. Essa época do ano é a melhor. Está tudo muito bonito e vale a pena participar”, disse.