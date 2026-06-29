Prefeitura de Niterói prorroga as inscrições para o Aluguel Universitário até sexta-feira (3)

O programa tem como objetivo reduzir um dos principais obstáculos enfrentados por universitários de menor renda: a permanência no ensino superior - Foto: Lucas Benevides

O programa tem como objetivo reduzir um dos principais obstáculos enfrentados por universitários de menor renda: a permanência no ensino superior - Foto: Lucas Benevides

A Prefeitura de Niterói prorrogou, até a próxima sexta-feira (3), o prazo de inscrições para o terceiro edital do Programa Aluguel Universitário. A medida amplia a oportunidade para que estudantes de instituições públicas e privadas da cidade possam solicitar o benefício, que concede um auxílio mensal de R$ 700 para ajudar no pagamento do aluguel de imóveis nos bairros do Centro, em São Domingos e São Lourenço.

O programa tem como objetivo reduzir um dos principais obstáculos enfrentados por universitários de menor renda: a permanência no ensino superior. Aproximadamente 1.200 estudantes já são beneficiados pela iniciativa, que ganhou reforço este ano com a abertura de mil novas vagas.

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Ao facilitar o acesso à moradia próxima às universidades, o Aluguel Universitário reduz o tempo de deslocamento, melhora a qualidade de vida dos estudantes e cria melhores condições para que eles se dediquem à formação acadêmica, contribuindo para a redução da evasão universitária.

"Decidimos ampliar o prazo para que nenhum estudante deixe de participar por falta de tempo para reunir a documentação ou concluir a inscrição. O Aluguel Universitário é uma política que transforma vidas, porque garante mais tranquilidade para quem quer permanecer na universidade e construir seu futuro por meio da educação", destacou o coordenador da Juventude, João Pedro Boechat.

Critérios para inscrição

Podem se inscrever estudantes maiores de 18 anos, com matrícula ativa em instituições de ensino superior públicas ou privadas de Niterói, renda familiar de até três salários mínimos e inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

As inscrições seguem abertas até sexta-feira, 3 de julho, e podem ser realizadas pela plataforma Colab ou pelo site oficial do Programa Aluguel Universitário: niteroi.rj.gov.br/alugueluniversitario.

Reconhecido como uma iniciativa inovadora de apoio à permanência estudantil, o programa de Niterói tem servido de referência para o debate sobre políticas públicas voltadas aos universitários em todo o Brasil.