Festa de São Pedro Apóstolo começa com celebração da fé, música e tradição em Venda das Pedras
Evento promovido pela Paróquia São Pedro Apóstolo conta com apoio da Prefeitura de Itaboraí e segue até segunda-feira (29/06)
A tradicional Festa de São Pedro Apóstolo teve início na noite desta sexta-feira (26/06), em Venda das Pedras, reunindo fiéis, moradores e visitantes em uma celebração marcada pela fé, pela confraternização e pela cultura popular. Promovido pela Paróquia São Pedro Apóstolo, o evento conta com o apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR).
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Além da programação religiosa e cultural, a estrutura da festa foi preparada para receber o público com conforto e segurança. A Prefeitura disponibilizou ponto de hidratação gratuito, atuação da Guarda Municipal durante todo o evento e infraestrutura. Os visitantes também podem aproveitar uma grande variedade gastronômica nas barracas instaladas no local.
Abrindo a programação musical da festa, o grupo Pagode do Menezes animou o público com um repertório repleto de sucessos do pagode, encerrando a primeira noite em clima de alegria e confraternização.
O prefeito de Itaboraí destacou a importância do apoio às manifestações religiosas e culturais do município.
"A Festa de São Pedro é uma tradição que faz parte da história de Itaboraí e fortalece os laços da nossa comunidade. A Prefeitura tem satisfação em apoiar esse momento de fé, cultura e convivência, oferecendo estrutura para que moradores e visitantes possam aproveitar a programação com segurança e conforto", afirmou Marcelo Delaroli.
A manicure, Sônia Araújo, de 31 anos, elogiou a organização da festa.
"Participo todos os anos e é sempre uma alegria. A estrutura está muito boa, a programação agrada toda a família e é um momento especial para reencontrar amigos", disse a moradora de Venda das Pedras.
A programação da Festa de São Pedro Apóstolo continua até a próxima segunda-feira(29/06), com missas, procissão, atrações musicais, almoço e jantar no barracão, bazar e barracas temáticas, mantendo viva uma das mais tradicionais celebrações religiosas de Itaboraí.
Programação Completa
Todos os dias (26 a 29 de junho)
Barracão (almoço e jantar): das 11h às 22h - Cardápio: chuleta e filé de frango
Bazar no salão da Matriz Principal: das 8h às 19h
Barracas temáticas no pátio da Matriz Auxiliar: a partir das 18h
27 de junho (sábado)
6h30: Passeio Ciclístico
19h30: Santa Missa
23h à 1h: Show com Kelly Valadares
28 de junho (domingo)
9h30: Santa Missa
14h: Leilão
15h: Festival de Prêmios
19h30: Santa Missa
21h às 23h: Show com Deddy Almeida
23h30 às 1h: Show com Fabrício
29 de junho (segunda-feira – Dia de São Pedro)
9h30: Santa Missa
19h30: Missa Solene
Em seguida – Procissão
21h à 0h: Show com Leo Mercenes