Festa de São Pedro Apóstolo começa com celebração da fé, música e tradição em Venda das Pedras

A Prefeitura disponibilizou ponto de hidratação gratuito, atuação da Guarda Municipal durante todo o evento e infraestrutura - Foto: Divulgação

A Prefeitura disponibilizou ponto de hidratação gratuito, atuação da Guarda Municipal durante todo o evento e infraestrutura - Foto: Divulgação

A tradicional Festa de São Pedro Apóstolo teve início na noite desta sexta-feira (26/06), em Venda das Pedras, reunindo fiéis, moradores e visitantes em uma celebração marcada pela fé, pela confraternização e pela cultura popular. Promovido pela Paróquia São Pedro Apóstolo, o evento conta com o apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR).

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Além da programação religiosa e cultural, a estrutura da festa foi preparada para receber o público com conforto e segurança. A Prefeitura disponibilizou ponto de hidratação gratuito, atuação da Guarda Municipal durante todo o evento e infraestrutura. Os visitantes também podem aproveitar uma grande variedade gastronômica nas barracas instaladas no local.

Abrindo a programação musical da festa, o grupo Pagode do Menezes animou o público com um repertório repleto de sucessos do pagode, encerrando a primeira noite em clima de alegria e confraternização.

O prefeito de Itaboraí destacou a importância do apoio às manifestações religiosas e culturais do município.

"A Festa de São Pedro é uma tradição que faz parte da história de Itaboraí e fortalece os laços da nossa comunidade. A Prefeitura tem satisfação em apoiar esse momento de fé, cultura e convivência, oferecendo estrutura para que moradores e visitantes possam aproveitar a programação com segurança e conforto", afirmou Marcelo Delaroli.

A manicure, Sônia Araújo, de 31 anos, elogiou a organização da festa.

"Participo todos os anos e é sempre uma alegria. A estrutura está muito boa, a programação agrada toda a família e é um momento especial para reencontrar amigos", disse a moradora de Venda das Pedras.

A programação da Festa de São Pedro Apóstolo continua até a próxima segunda-feira(29/06), com missas, procissão, atrações musicais, almoço e jantar no barracão, bazar e barracas temáticas, mantendo viva uma das mais tradicionais celebrações religiosas de Itaboraí.

Programação Completa

Todos os dias (26 a 29 de junho)

Barracão (almoço e jantar): das 11h às 22h - Cardápio: chuleta e filé de frango

Bazar no salão da Matriz Principal: das 8h às 19h

Barracas temáticas no pátio da Matriz Auxiliar: a partir das 18h

27 de junho (sábado)

6h30: Passeio Ciclístico

19h30: Santa Missa

23h à 1h: Show com Kelly Valadares

28 de junho (domingo)

9h30: Santa Missa

14h: Leilão

15h: Festival de Prêmios

19h30: Santa Missa

21h às 23h: Show com Deddy Almeida

23h30 às 1h: Show com Fabrício

29 de junho (segunda-feira – Dia de São Pedro)

9h30: Santa Missa

19h30: Missa Solene

Em seguida – Procissão

21h à 0h: Show com Leo Mercenes