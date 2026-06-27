Maricá abre inscrições para aulas gratuitas de futebol infantil

Desenvolvida pela Secretaria de Esportes, as atividades buscam incentivar a prática esportiva desde a infância - Foto: Divulgação

Desenvolvida pela Secretaria de Esportes, as atividades buscam incentivar a prática esportiva desde a infância - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas para aulas gratuitas de futebol no campo do Spar, voltadas a crianças de 8 a 12 anos. Os interessados podem se inscrever presencialmente no local ou na sede do projeto Maricá Mais Esporte, localizada na Rua Ayrton Senna, s/nº, Parque Eldorado.

Desenvolvida pela Secretaria de Esportes, as atividades buscam incentivar a prática esportiva desde a infância, contribuindo para o desenvolvimento físico, a coordenação motora e a convivência em grupo.

“O esporte é um dos caminhos mais eficientes para a inclusão e a transformação social. Nosso objetivo vai além de ensinar os fundamentos do esporte ou descobrir talentos: estamos oferecendo um espaço seguro, onde as crianças aprendem sobre disciplina, respeito e o valor do trabalho em equipe”, destacou o secretário de Esportes, Filipe Bittencourt.

Segundo o professor Rafael Silva de Souza, o projeto atua em diversas frentes. “Trabalhamos habilidades como domínio, passe, chute e cabeceio, além da parte física, técnica e tática. Mas o foco principal é o desenvolvimento social. Durante as aulas, as crianças aprendem a conviver, fazer amizades, respeitar o próximo e desenvolvem valores que contribuem diretamente para a formação do cidadão”, explicou.

Serviço

Inscrições para Aulas de Futebol Infantil

Local de inscrição: No Campo do Spar ou na sede do projeto (Rua Ayrton Senna, s/nº, Parque Eldorado).

Documentação necessária: RG e CPF do aluno, comprovante de residência, foto 3×4, documentos do responsável legal e declaração escolar. (Atestado médico poderá ser solicitado).