1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground
No total, oito bandas autoriais se apresentarão neste sábado (27) e domingo (28)
Os amantes do rock n’ roll terão o final de semana para curtir shows de bandas autorais na primeira edição do ‘Peixoto Pro Rock’, que acontecerá no Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca, em Niterói. As entradas para as apresentações são gratuitas e esperam atingir jovens da Zona Norte do município.
O evento reúne bandas de rock underground, como: Ogan, Contracorrente, Recuse e Resista, Klitoria, Los Mendes, Risca Faca, Hard Point e Morzis. O estilo é focado na independência, autenticidade e rebeldia.
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De acordo Felipe Carvalho, 31, baixista e vocalista do grupo Ogan, o objetivo das apresentações é propagar a cultura do Rock Underground, em Niterói, especialmente na Zona Norte, além de aproximar a população de São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Para isso, o espaço escolhido foi o Centro Cultural Cauby Peixoto.
“Eu também ressalto a importância desse espaço para a zona norte de Niterói, isso é uma conquista para região! Esperamos que futuramente eventos com bandas de Heavy Metal, Hardcore, Metal Extremo, entre outros, sejam realizados ali, e que isso ajude todas essas bandas autorais que estão produzindo e contribuindo para o cenário local”, disse o músico.
As apresentações foram divididas em dois dias, com quatro bandas cada dia. Em ambas as datas, a casa abre às 16h, mas as apresentações se iniciarão às 17h e os shows finalizados às 20h.
Sábado (27): Ogan, Contracorrente, Recuse e Resista e Klitoria
Domingo (28): Los Mendes, Risca Faca, Hard Point e Morzis
Durante o evento de rock underground, o público terá acesso a cerveja com preço acessível, flash tattoo, Guitar Hero e várias opções de comida. As entradas são gratuitas e podem ser retiradas através do site.
“Serão dois dias de evento e já foram mais de 220 ingressos retirados. Nossa expectativa é grande, e esperamos de coração que outros eventos que fortaleçam o Rock Underground sejam realizados, inclusive em outros espaços da cidade”, comentou Felipe.
Para acompanhar o evento, basta acessar o Instagram.
Serviço:
Peixoto Pro Rock - Rock independente na Zona Norte de Niterói
Local: Centro Cultural Cauby Peixoto
Data: sábado (27) e domingo (28)
Horário: 16h abertura da casa
Link do Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/peixoto-pro-rock/3423488?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAb21jcASBYohleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA81NjcwNjczNDMzNTI0MjcAAafLt_jQ39VOjPB_rHEwgg7AiW8F3MZiLGy5NKvzElQ3FtKK7StL5goqcOhvUg_aem_XYrSO1NTR57L_XplypExmw&utm_id=97760_v0_s00_e0_tv3&referrer=l.instagram.com
*Sob supervisão de Cyntia Fonseca