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1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground

No total, oito bandas autoriais se apresentarão neste sábado (27) e domingo (28)

relogio min de leitura | Cristine Oliveira 24 de junho de 2026 - 13:39
As bandas de rock underground de Niterói prometem agitar a primeira edição do 'Peixoto pro Rock'
As bandas de rock underground de Niterói prometem agitar a primeira edição do 'Peixoto pro Rock' -

Os amantes do rock n’ roll terão o final de semana para curtir shows de bandas autorais na primeira edição do ‘Peixoto Pro Rock’, que acontecerá no Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca, em Niterói. As entradas para as apresentações são gratuitas e esperam atingir jovens da Zona Norte do município.

O evento reúne bandas de rock underground, como: Ogan, Contracorrente, Recuse e Resista, Klitoria, Los Mendes, Risca Faca, Hard Point e Morzis. O estilo é focado na independência, autenticidade e rebeldia.

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De acordo Felipe Carvalho, 31, baixista e vocalista do grupo Ogan, o objetivo das apresentações é propagar a cultura do Rock Underground, em Niterói, especialmente na Zona Norte, além de aproximar a população de São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Para isso, o espaço escolhido foi o Centro Cultural Cauby Peixoto.

“Eu também ressalto a importância desse espaço para a zona norte de Niterói, isso é uma conquista para região! Esperamos que futuramente eventos com bandas de Heavy Metal, Hardcore, Metal Extremo, entre outros, sejam realizados ali, e que isso ajude todas essas bandas autorais que estão produzindo e contribuindo para o cenário local”, disse o músico.

As apresentações foram divididas em dois dias, com quatro bandas cada dia. Em ambas as datas, a casa abre às 16h, mas as apresentações se iniciarão às 17h e os shows finalizados às 20h.

Sábado (27): Ogan, Contracorrente, Recuse e Resista e Klitoria

Domingo (28): Los Mendes, Risca Faca, Hard Point e Morzis

O evento reúne bandas de rock underground
O evento reúne bandas de rock underground |  Foto: Divulgação

Durante o evento de rock underground, o público terá acesso a cerveja com preço acessível, flash tattoo, Guitar Hero e várias opções de comida. As entradas são gratuitas e podem ser retiradas através do site

“Serão dois dias de evento e já foram mais de 220 ingressos retirados. Nossa expectativa é grande, e esperamos de coração que outros eventos que fortaleçam o Rock Underground sejam realizados, inclusive em outros espaços da cidade”, comentou Felipe.

Para acompanhar o evento, basta acessar o Instagram

Serviço:

Peixoto Pro Rock - Rock independente na Zona Norte de Niterói

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto

Data: sábado (27) e domingo (28)

Horário: 16h abertura da casa

Link do Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/peixoto-pro-rock/3423488?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAb21jcASBYohleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA81NjcwNjczNDMzNTI0MjcAAafLt_jQ39VOjPB_rHEwgg7AiW8F3MZiLGy5NKvzElQ3FtKK7StL5goqcOhvUg_aem_XYrSO1NTR57L_XplypExmw&utm_id=97760_v0_s00_e0_tv3&referrer=l.instagram.com

  • 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground
    Câmera 1/8
    A banda Ogan é uma das que irão se apresentar na primeira edição do 'Peixoto pro Rock', no próximo sábado (27)
    Fullscreen
  • 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground
    Câmera 2/8
    A banda Contracorrente irá se apresentar no sábado (27)
    Fullscreen
  • 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground
    Câmera 3/8
    A banda Recuse e Resista irá se apresentar no sábado (27)
    Fullscreen
  • 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground
    Câmera 4/8
    A banda Klitoria irá se apresentar no sábado (27)
    Fullscreen
  • 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground
    Câmera 5/8
    A banda Los Mendes irá se apresentar no domingo (28)
    Fullscreen
  • 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground
    Câmera 6/8
    A banda Hard Point irá se apresentar no domingo (28)
    Fullscreen
  • 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground
    Câmera 7/8
    A banda Morzis irá se apresentar no domingo (28)
    Fullscreen
  • 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground
    Câmera 8/8
    A banda Risca Faca irá se apresentar no domingo (28)
    Fullscreen
1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground
  • 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground
  • 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground
  • 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground
  • 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground
  • 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground
  • 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground
  • 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground
  • 1ª edição do 'Peixoto pro Rock' no Centro Cultural Cauby Peixoto será tomada pelo rock underground

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca

Tags:

‘Peixoto Pro Rock' Centro Cultural Cauby Peixoto fonseca Niterói rock underground

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