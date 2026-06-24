São Gonçalo recebe programa gratuito de vacinação antirrábica para cães e gatos

Para ter acesso ao serviço, basta realizar o cadastro no site vacinamaisrj.com.br e escolher o horário desejado - Foto: Divulgação

Para ter acesso ao serviço, basta realizar o cadastro no site vacinamaisrj.com.br e escolher o horário desejado - Foto: Divulgação

O programa gratuito Vacina Mais RJ chega a São Gonçalo no próximo sábado (27/06), oferecendo vacinação antirrábica para cães e gatos. A ação acontecerá das 10h às 17h, na Rua Julieta Martins Roale, lotes 19 e 20, quadra 03, Marambaia.

Para ter acesso ao serviço, basta realizar o cadastro no site vacinamaisrj.com.br e escolher o horário desejado. Não há limite de agendamentos por CPF.

A iniciativa integra a primeira etapa do Vacina Mais RJ, que tem como objetivo ampliar o acesso da população aos cuidados com a saúde animal de forma simples e democrática.

"Cuidar da saúde dos pets também é um gesto de amor e responsabilidade. Nosso objetivo é facilitar o acesso à vacinação, ampliar a prevenção e incentivar os tutores a manterem a imunização em dia", disse o deputado federal Marcelo Queiroz, criador do programa.

Serviço

Vacinação antirrábica

Data: 27/06

Horário: das 10h às 17h

Local: Rua Julieta Martins Roale, lotes 19 e 20, quadra 03, Marambaia – São Gonçalo