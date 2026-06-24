São Gonçalo recebe programa gratuito de vacinação antirrábica para cães e gatos
Iniciativa acontece no próximo sábado, dia 27 de junho, na Marambaia, das 10h às 17h
O programa gratuito Vacina Mais RJ chega a São Gonçalo no próximo sábado (27/06), oferecendo vacinação antirrábica para cães e gatos. A ação acontecerá das 10h às 17h, na Rua Julieta Martins Roale, lotes 19 e 20, quadra 03, Marambaia.
Para ter acesso ao serviço, basta realizar o cadastro no site vacinamaisrj.com.br e escolher o horário desejado. Não há limite de agendamentos por CPF.
A iniciativa integra a primeira etapa do Vacina Mais RJ, que tem como objetivo ampliar o acesso da população aos cuidados com a saúde animal de forma simples e democrática.
"Cuidar da saúde dos pets também é um gesto de amor e responsabilidade. Nosso objetivo é facilitar o acesso à vacinação, ampliar a prevenção e incentivar os tutores a manterem a imunização em dia", disse o deputado federal Marcelo Queiroz, criador do programa.
Serviço
Vacinação antirrábica
Data: 27/06
Horário: das 10h às 17h
Local: Rua Julieta Martins Roale, lotes 19 e 20, quadra 03, Marambaia – São Gonçalo