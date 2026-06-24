Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2033 | Euro R$ 5,9026
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

São Gonçalo recebe programa gratuito de vacinação antirrábica para cães e gatos

Iniciativa acontece no próximo sábado, dia 27 de junho, na Marambaia, das 10h às 17h

relogio min de leitura | Redação 24 de junho de 2026 - 11:58
Para ter acesso ao serviço, basta realizar o cadastro no site vacinamaisrj.com.br e escolher o horário desejado
Para ter acesso ao serviço, basta realizar o cadastro no site vacinamaisrj.com.br e escolher o horário desejado -

O programa gratuito Vacina Mais RJ chega a São Gonçalo no próximo sábado (27/06), oferecendo vacinação antirrábica para cães e gatos. A ação acontecerá das 10h às 17h, na Rua Julieta Martins Roale, lotes 19 e 20, quadra 03, Marambaia.

Para ter acesso ao serviço, basta realizar o cadastro no site vacinamaisrj.com.br e escolher o horário desejado. Não há limite de agendamentos por CPF.

A iniciativa integra a primeira etapa do Vacina Mais RJ, que tem como objetivo ampliar o acesso da população aos cuidados com a saúde animal de forma simples e democrática.

"Cuidar da saúde dos pets também é um gesto de amor e responsabilidade. Nosso objetivo é facilitar o acesso à vacinação, ampliar a prevenção e incentivar os tutores a manterem a imunização em dia", disse o deputado federal Marcelo Queiroz, criador do programa.

Serviço

Vacinação antirrábica

Data: 27/06

Horário: das 10h às 17h

Local: Rua Julieta Martins Roale, lotes 19 e 20, quadra 03, Marambaia – São Gonçalo

Tags:

vacinação gratuita

Matérias Relacionadas