BrasilxHaiti: veja onde assistir o jogo com telões e shows em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá

Em Niterói, a programação se destaca pela variedade e pela estrutura montada - Foto: Divulgação

Em Niterói, a programação se destaca pela variedade e pela estrutura montada - Foto: Divulgação

A expectativa para os jogos da Seleção Brasileira vai muito além das quatro linhas. Na Região Metropolitana do Rio, cidades como Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá se prepararam para transformar praças, parques e espaços públicos em grandes pontos de encontro para os torcedores. Com telões, shows gratuitos e estrutura reforçada, a proposta é levar a emoção da Copa para perto da população e criar um clima de festa coletiva.

Em Niterói, a programação se destaca pela variedade e pela estrutura montada. O Caminho Niemeyer será o principal palco da chamada Fan Fest Energia para torcer, com transmissão dos jogos em telões e uma série de atrações musicais. O cantor Thiaguinho é um dos nomes confirmados e promete animar o público antes da bola rolar, em um evento que mistura entretenimento e futebol. A expectativa é de grande público, com esquema especial de organização e segurança para receber os torcedores.

Leia também:

Autor lança livros inspirados em história real de amor, inclusão e superação familiar

Dia Internacional da Yoga será celebrado com aula gratuita em São Francisco

Outro ponto importante na cidade é o Mercado Municipal, que também entra no clima esportivo com transmissão das partidas e uma ampla oferta gastronômica. O espaço atrai tanto moradores quanto visitantes que buscam uma experiência mais confortável, com variedade de comidas e bebidas. Já a tradicional Rua Nóbrega, em Icaraí, segue como referência para quem prefere assistir aos jogos em bares. A via reúne diversos estabelecimentos e costuma ficar completamente tomada por torcedores em dias de jogo, com clima de arquibancada, promoções e muita animação.

O Mercado Municipal também entra no clima esportivo com transmissão das partidas e uma ampla oferta gastronômica | Foto: Reprodução/ Instagram

Em São Gonçalo, o Parque RJ Nosso Sonho será o grande centro das comemorações. O espaço recebe uma programação diversificada, com exibição dos jogos em telões, atividades culturais e opções de lazer para todas as idades. A iniciativa busca incentivar a ocupação dos espaços públicos e proporcionar um ambiente seguro para que famílias e grupos de amigos acompanhem a Seleção.

Em São Gonçalo, o Parque RJ Nosso Sonho será o grande centro das comemorações | Foto: Divulgação

Já em Itaboraí, a Ita Fan Fest surge como uma das principais apostas para movimentar a cidade durante os jogos. Com telões espalhados por pontos estratégicos e uma agenda que inclui shows e apresentações culturais, o evento pretende democratizar o acesso às transmissões e criar um ambiente festivo em diferentes regiões do município. A proposta é levar a Copa para perto da população, estimulando o comércio local e reunindo torcedores em celebrações coletivas.

A Ita Fan Fest surge como uma das principais apostas para movimentar a cidade durante os jogos | Foto: Divulgação

Em Maricá, a prefeitura optou por descentralizar a programação, instalando telões em vários bairros da cidade. Além da transmissão dos jogos, a população poderá contar com shows gratuitos e atividades culturais, garantindo entretenimento antes e depois das partidas. A estratégia permite que moradores acompanhem os jogos perto de casa, sem necessidade de grandes deslocamentos, ampliando o alcance das ações.