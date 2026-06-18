Dia Internacional da Yoga será celebrado com aula gratuita em São Francisco
Em comemoração ao Dia Internacional da Yoga, a Prefeitura de Niterói vai promover uma manhã especial dedicada ao bem-estar, à saúde e à qualidade de vida da população. A atividade acontecerá neste domingo (21), às 8h30, na Praça do Rádio Amador, em São Francisco, e será aberta ao público.
Reconhecida mundialmente, a yoga é uma prática milenar que integra corpo, mente e respiração, proporcionando benefícios como melhora da flexibilidade, fortalecimento muscular, redução do estresse, aumento da concentração e promoção do equilíbrio emocional.
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Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, a iniciativa reforça o compromisso da cidade com a promoção da saúde e do bem-estar.
“Celebrar o Dia Internacional da Yoga é incentivar hábitos saudáveis e proporcionar momentos de equilíbrio físico e mental para a população. A prática de atividades físicas e modalidades voltadas ao bem-estar faz parte da nossa missão de ampliar a qualidade de vida dos niteroienses, ocupando os espaços públicos com ações que promovam saúde e integração social”, destacou Luiz Carlos Gallo.
Serviço
Dia Internacional da Yoga
Data: 21 de junho (domingo)
Horário: 8h30
Local: Praça do Rádio Amador – São Francisco