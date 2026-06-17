Dupla cristã apresenta stand-up para toda a família em “Aí Cê Me Quebra” no Teatro Municipal em São Gonçalo

A dupla de humoristas Lucas Milhomem e Bruno Areneiro sobe ao palco no dia 25 no Teatro Municipal em São Gonçalo com o espetáculo “Dois Irmãos em ‘Aí Cê Me Quebra’”, um show de stand-up cristão voltado para todas as idades.

Com uma proposta leve e descontraída, a apresentação mistura humor e fé, trazendo situações do cotidiano vividas dentro do universo cristão. Ao longo do espetáculo, os artistas exploram histórias comuns entre fiéis, sempre com criatividade, improviso e muita identificação com o público.

Conhecidos como “Dois Irmãos”, Lucas e Bruno conquistam a plateia ao unir estilos diferentes de comédia, mas com a mesma missão: levar mensagens positivas por meio do riso. O show promete uma noite divertida e acolhedora, ideal para assistir em família.

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Serviço:

Data: 25 de junho de 2026

Horário: 20h

Classificação: Livre

Ingressos:

Inteira: R$ 60,00

Meia: R$ 30,00

Solidário: R$ 40,00

Duplo promocional: R$ 80,00