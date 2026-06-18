Anvisa determina recolhimento de lotes de antibióticos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (18), o recolhimento de dois medicamentos antibióticos por desvio de qualidade. Em um deles foi detectada a presença de vidro no interior do frasco. Os produtos não podem ser vendidos, distribuídos ou utilizados.

O pedaço de vidro foi encontrado em frascos do lote 2519879 do remédio Polycid, um antibiótico injetável usado no tratamento de infecções graves. Fabricado pela União Química Farmacêutica Nacional S/A, a própria informou à Anvisa do erro e iniciou o recolhimento voluntário do produto.

Outro medicamento que deve ser recolhido é o Lote 24101854 do fosfato de clindamicina - 150 mg/ml SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 4ML. Foi verificado, neste lote específico, a presença de corpos estranhos e precipitados no frasco lacrado do produto, que é fabricado pela Hypofarma - Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda.

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Na mesma resolução publicada nesta quinta-feira (18) no Diário Oficial da União (DOU), a Anvisa determinou o recolhimento da Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio Equiplex - 9mg/ml, produzido pela Equiplex Indústria Farmacêutica Ltda. O lote 2513588 também apresentou desvio de qualidade.

Além disso, a Agência determinou o recolhimento de todas as preparações magistrais produzidas pela Farmácia J do Jabour Ltda - ME. Foi comprovada a exposição e a comercialização de produtos manipulados padronizados e não individualizados, sem a devida prescrição por profissional competente. Os medicamentos eram divulgados e comercializados por meio do site da empresa e de redes sociais, inclusive com nome comercial dos produtos nos rótulos.