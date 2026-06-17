Festival de Inverno do Cadeg reúne gastronomia, Copa do Mundo, moda e ação solidária no Mercado Municipal do Rio

O Mercado Municipal do Rio realiza entre os dias 19 de junho a 26 de julho o tradicional Festival de Inverno - Foto: Divulgação

O Mercado Municipal do Rio realiza entre os dias 19 de junho a 26 de julho o tradicional Festival de Inverno - Foto: Divulgação

O inverno chegou e, com ele, uma das temporadas mais aguardadas pelos cariocas. O Cadeg, Mercado Municipal do Rio, realiza entre os dias 19 de junho a 26 de julho, mais uma edição do seu tradicional Festival de Inverno, reunindo gastronomia, vinhos, compras e experiências para toda a família em um mês de programação especial.

Durante o festival, 25 estabelecimentos gastronômicas do mercado apresentarão pratos exclusivos e ofertas temáticas inspiradas na paixão nacional pelo futebol.

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Para André Lobo, Diretor Social do Cadeg, a edição desse ano traz a Cooa do Mundo como principal diferencial. “Como o festival vai acontecer durante o maior evento dedicado ao futebol do mundo, buscamos criar inspirações nos países participantes e suas tradições para inovar em mais um ano de festival”, destaca.

Além das experiências gastronômicas, o Festival de Inverno também vai presentear os visitantes com copos colecionáveis exclusivos. Ao consumir nas lojas participantes, o público poderá levar para casa um dos quatro modelos criados especialmente para esta edição do evento. Cada estabelecimento possui regras próprias para a entrega do brinde, que estará disponível enquanto durarem os estoques, incentivando os visitantes a completarem a coleção ao longo do festival.

A programação ainda contará com atividades especiais para diferentes públicos. Entre os destaques estão a palestra e degustação "A Arte de Saborear os Queijos São Vicente", promovida pela Laticínios Brasil Tropical; a harmonização de vinhos para os dias mais frios, realizada pelas lojas Arte dos Vinhos e Planeta dos Vinhos; e a aula gastronômica "Aquecendo no Inverno", comandada pelo chef Marcelo Barcellos, do restaurante Barsa. O festival também receberá dois encontros de carros antigos organizados pelo grupo AGMH, uma tradicional troca de figurinhas da Copa do Mundo e outras atrações que prometem movimentar os corredores do Mercado Municipal ao longo de toda a temporada.

O Mercado da Moda, novo espaço dentro do Cadeg dedicado a moda, também participa da iniciativa com ofertas especiais em roupas, calçados, artigos para casa e acessórios de inverno.

Outro destaque desta edição é a campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores. As doações poderão ser feitas durante todo o período do festival em um ponto de coleta instalado no Mercado da Moda. Os itens arrecadados serão destinados à Paróquia Nossa Senhora Consolata, responsável pela distribuição para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Atrações:

21/06 das 9h às 14h - Encontro de carros antigos grupo AGMH. Tema: veículos nacionais de fibra - Puma, MP Lafer, Santa Matilde e afins.

Local: 2º andar, Galpão das Flores.

27/06 às 13h - Palestra e Degustação: A Arte de Saborear os Queijos São Vicente - Oferecimento Laticínios Brasil Tropical.

Local: 2º andar, rua 9.

28/06 das 10h às 16h - Troca de figurinhas da Copa do Mundo.

Local: Espaço Instagramável da Copa - 2º andar, ao lado da escada rolante.

05/07 às 12h - Harmonizando no inverno, com sommelier parceiro. Oferecimento lojas Arte dos Vinhos e Planeta dos Vinhos.

Local: 2º andar, Av. Central, em frente à rua 4.

05/07 às 13h - Aquecendo no inverno! - Um prato versátil, completo e com opções de preparo até para veganos com Marcelo Barcellos do Restaurante Barsa.

Local: 2º andar, Av. Central, em frente à rua 4.

19/07 das 9h às 14h - Encontro de carros antigos grupo AGMH. Tema: DKW - Vemaguet, Belcar, Candango e afins.

Local: 2º andar, Galpão das Flores

Restaurantes e estabelecimentos com música ao vivo

Barsa (2º andar, rua 4)

Millecco, ex Grupo Molejo - Domingos das 13h30 às 16h30

Brasas Show (2º andar, Av. Central, 32)

Rodrigo Pecker aos domingos (MPB) 12h às 14h

Banda Doutor K7 (rock, flashback anos 70 e 80) - dias 20/06, 04/07 e 18/07 das 12h às 16h

Cantinho das Concertinas (2º andar, rua 16)

Festa Portuguesa - Sábados das 12h30 às 16h30

Espetáculo (2º andar, Av. Central, 55)

MPB Voz e Violão - Sábados das 13h às 16h sem couvert artístico

Poleiro do Galeto (2º andar, Av. Central, 57)

MPB Voz e Violão - Sábados das 13h às 16h sem couvert artístico

Si Sobrá Nois Vendi (2º andar, rua 2)

Roda de Samba - Sábados a partir das 14h

Roda de Samba - Domingos a partir das 12h

Tasca do Mercado (2º andar, rua 14)

Festa Portuguesa - Sábados a partir das 12h

Voz e Violão - Domingos a partir das 12h30

Vossa Parrilla (2º andar, rua 15)

MPB Voz e Violão - Sábados das 13h às 16h sem couvert artístico

Consulte a programação com cada estabelecimento.

Restaurantes e estabelecimentos participantes:

ARTE DOS VINHOS

OFERTA CAMPEÃ MUNDIAL

Vinhos Argentinos Bodega Tapiz.

Preço:

Tapiz Classic Torrontes

R$ 84,90

Tapiz Classic Pinot Noir

R$ 84,90

Tapiz Classic Malbec

R$ 84,90

Tapiz Alta Collection Cab. Franc

R$ 131,90

Tapiz Alta Collection Cab. Sauv.

R$ 131,90

BACALHAU CORUJÃO

FURACÃO DA COPA DE 70

Moqueca de camarão com arroz branco e pirão.

Preço: R$ 109,90 - serve 2 pessoas

BARSA

PENTA DO BARSA

Escolha uma das nossas cinco taças:

*Carne de Sol de Picanha

*Arroz Caldoso de Costela

*Bacalhau Gratinado

*Escondidão de Camarão Gratinado

*Paella de Frutos do Mar

Preços: R$ 99,90 - cada prato / serve até 3 pessoas

BRASAS SHOW

FRALDINHA FENÔMENO

Fraldinha na brasa servida com fonduta de queijo, cama de batatas rústicas, acompanhada de arroz biro biro.

Preço: R$ 149,90 - serve 2 pessoas

CAFÉ DELLAS

GOL DE PLACA

Delicioso trio de mini bolos (cenoura com chocolate, limão com chantilly e maçã com nozes) e 2 cafés espresso.

Preço: R$ 39,50 - Serve 2 pessoas

CANTINHO DAS CONCERTINAS

TORCIDA LUSO-BRASILEIRA

A brasilidade servida à mesa: 4 churrasquinhos no espeto — 2 de carne e 2 de frango com bacon — acompanhados de 2 linguiças, arroz, feijão, batata frita, farofa e molho vinagrete. Para finalizar, a doçura de Portugal com 2 deliciosos pastéis de nata.

Preço: R$ 129,00 - serve 2 pessoas

CENTRAL 33

CONVOCAÇÃO PARA O HEXA

Queijo Val di Fiemme tipo brie kg, queijo Val di Fiemme maturado kg e Vinho Português Júlia Florista 750ml.

Preços:

Queijo Val di Fiemme tipo brie

R$ 76,90 kg

Queijo maturado Val di Fiemme

R$ 84,00 kg

Vinho regional Lisboa Júlia Florista 750ml

R$ 37,90

CENTRAL DOS VINHOS

TRAGA A NOSSA TAÇA!

Kit Vinho Português Reuengos Tinto 750ml + mini decanter.

Preços: R$ 45,90 – cada kit

CHICO FARIA FLORES

O VERDE DO CHICO

O Chico preparou uma seleção especial de plantas para ambientes bem iluminados e de meia-sombra, perfeitas para eixar sua casa mais verde e acolhedora neste inverno.

Preços:

Samambaia Americana C21

R$ 22,00 (unid.)

Palmeira Ráfia P17

R$ 29,00 (unid.)

Palmeira Ráfia P24

R$ 69,00 (unid.)

COSTELÃO DO CADEG

SELEÇÃO DA CASA

Parte nobre do peito bovino angus na brasa, acompanhado de fritas super crocante e arroz verde e amarelo com milho e ervilha.

Preço: R$ 79,90 - Serve 2 pessoas

CUTELO

SELEÇÃO ANGUS-WAGYU

Box burger (Angus ou Wagyu) com 6 blends, 6 pães brioche, 1 pacote de bacon, 1 pacote de queijo Madero, 1 creme de cheddar Madero.

Preço:

Box Angus

R$ 99,00

Box Wagyu

R$ 129,00

DO PENNA

GOL DE PALETA

Paleta bovina com musseline de mandioquinha, gratinada ao molho Malbec. Acompanha arroz biro birô.

Preço: R$ 139,90 - serve 2 pessoas

EMPÓRIO GOURMET SHOW

RISOTO DO TRI

Em comemoração à Copa de 70, fizemos um risoto com 3 carnes nobres: mignon suíno, maminha e bacon para um sabor defumado, com alho poró e linguiça mineira para finalizar. Acompanha uma porção de polenta frita.

Preço: R$ 99,90 - serve 2 pessoas

EMPÓRIO LUSITANO LELA

TORCIDA LUSITANA NA COPA

- Bacalhau Gadus Morhua

- Azeite Mondegão

- Vinho Pinta Negra

Confira as ofertas na loja

ESPETÁCULO

CAMARÕES DO HEXA

Camarões salteados e envolvidos em um delicado creme de milho com Catupiry, formando uma combinação cremosa e cheia de sabor. O prato é gratinado e finalizado com farofinha panko. Acompanha arroz de ciboulette e uma salada fresca.

Preço: R$ 119,90 - serve 2 pessoas

GRUTA DO BACALHAU

TRIO DA COPA

Oferta 1 - Sopa de cebola com bacalhau gratinado.

Oferta 2 - Filé à parmegiana com queijo gorgonzola.

Oferta 3 - Bacalhau espiritual em cama de espinafre com massa filo crocante.

Preços:

R$ 49,00 - serve 1 pessoa

R$ 129,00 – serve 2 pessoas

R$ 229,00 – serve até 3 pessoas

Vinho Importado Taça - R$ 16,00

LATICÍNIOS BRASIL TROPICAL

FONDUE SHOW DE BOLA

Fondue São Vicente, queijo gruyere e creme de queijo: Venha conferir essas e outras oportunidades em nossa loja!

Preços:

Fondue tradicional São Vicente 400g - R$ 30,70 cada

Gruyere São Vicente - R$ 105,50 Kg

Creme de queijo sabores São Vicente 250g - R$ 15,25 cada

ORLA ALIMENTOS

BOM DIA BRASIL

O Bom Dia Azeite de Oliva 500ml é ideal para dar mais sabor e qualidade às suas receitas, com um toque leve e marcante no preparo de saladas, massas e pratos do dia a dia.

Preço: R$ 28,90 cada

PLANETA DOS VINHOS

CONVOCAÇÃO DE OFERTAS

Vinhos Argentinos Kaiken

Goleiro: Kaiken Indomito Chardonnay | Zagueiro: Kaiken Indomito

Malbec | Lateral: Kaiken Indomito Cab Franc | Meio campo: Kaiken

Ultra Chardonnay | Atacante: Kaiken Ultra Malbec

Preços:

Vinho Kaiken Indomito Chardonnay - R$ 89,90

Vinho Kaiken Indomito Malbec - R$ 89,90

Vinho Kaiken Indomito Cab. Franc - R$ 89,90

Vinho Kaiken Ultra Chardonnay - R$ 129,90

Vinho Kaiken Ultra Malbec - R$ 129,90

POLEIRO DO GALETO

GUISADO CAMPEÃO

Um prato de inverno com alma caseira e acolhedora. Cubos de acém lentamente cozidos até ficarem macios, linguiça calabresa, tudo envolvido em um molho encorpado cheio de sabor, servidos com arroz à piamontese cremoso, batatinhas e cebolas assadas.

Preço: R$ 99,90 - serve 2 pessoas

REI DO BACALHAU

BACALHAU MALANDRINHO A CR 7

Arroz malandrinho com bacalhau morhua e camarão, feito com vinho branco, molho de tomate, palmito, ervilha, azeitona portuguesa e brócolis americano. Promoção 15% de desconto no vinho Cartuxa EA tinto na compra do prato do festival. O vinho pode ser adquirido em nosso empório e tomado em nosso restaurante sem cobrança de rolha.

Preço: R$ 139,90 - serve 2 pessoas

RIACHÃO

CAMISA 10

Carne de sol e carne seca acebolada com queijo coalho, acompanhada do baião de dois, aipim especial da casa, batata frita e manteiga de garrafa.

Preço: R$ 109,90 - serve 2 a 3 pessoas

SI SOBRÁ NÓIS VENDI

VAI TER QUE ME ENGOLIR

Pequenos cortes de ancho grelhados na chapa, servidos com molho cabernet, batata palito feita na casa e arroz cremoso de queijo.

Preço: R$ 129,90 – serve 2 pessoas

TASCA DO MERCADO

CRISTIANO DOURADO

Filé de dourado assado com ervas e especiarias, servido ao molho de camarão. Acompanha batata rústica e arroz cremoso de açafrão com alho poró.

Preço: R$ 139,90 - serve 2 pessoas

VOSSA PARRILLA

PICANHA À BIRO-BIRO

Picanha à Biro Biro, um clássico da culinária brasileira, combina com a Picanha Black Angus, arroz Biro Biro, farofa, batata e vinagrete. Uma refeição robusta, perfeita para o almoço em grupo.

Preço: R$ 149,90 - serve duas pessoas

Ofertas do Mercado da Moda

GATÃO ATACADÃO

Conjunto fondue Black Decker

Preço: R$ 139,90

MERCADO CIRCULAR

Seção com produtos a preços promocionais a partir de:

Preço: R$ 60,00

TACO

Camisas manga longa.

Preço: a partir de R$ 79,90

BRUTA SENSUAL

Moda fitness: Conjunto top + calça (diversas cores)

Preço: R$ 89,99

AD LIFESTYLE

Jaquetas

Preço: a partir de R$ 399,90

FUTTEBOL

Camisas oficiais dos clubes

Preço: a partir de R$ 199,90

MR. CAT

Rasteirinhas

Preço: a partir de R$ 79,90

QUIOSQUE DO CADEG

2 calderetas Amstel + 4 bolinhos de bacalhau

Preço: R$ 59,90

Serviço:

Festival de Inverno do CADEG

De 19/06 a 26/07

Cadeg - Rua Capitão Félix, 110 – Benfica

Restaurantes e produtos: https://we.tl/t-pGZ6XfwscSSFYRzG

Mercado da Moda: https://we.tl/t-vJf2GSkFxH6rCEXB

Sobre o Cadeg

Inaugurado em 1962 por comerciantes, em sua maioria imigrantes portugueses, do antigo Mercado Municipal da Praça XV, o Cadeg (Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara) é hoje o maior entreposto comercial de plantas do estado, além de ter um dos polos gastronômicos mais famosos da cidade. Situado em uma área de 100 mil metros quadrados em Benfica, o Cadeg é um condomínio com 604 lojas e 104 salas comerciais, que abrange diversos segmentos, entre hortifrutigranjeiros, vestuário, calçados, bebidas, empórios, decoração e descartáveis, além de serviços diversos, como banco, loteria, farmácia, cabeleireiro, entre outros. Por sua importância histórica, recebeu o título de Mercado Municipal do Rio de Janeiro em 2012.