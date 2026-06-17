Parque RJ Nosso Sonho tem programação variada neste fim de semana

A partida contra o Haiti começa às 21h30, mas o público pode curtir músicas com um DJ no local, a partir das 19h - Foto: Reprodução

A partida contra o Haiti começa às 21h30, mas o público pode curtir músicas com um DJ no local, a partir das 19h - Foto: Reprodução

O maior espaço de lazer de São Gonçalo, o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, terá mais um fim de semana agitado, com programação para toda a família. A partir de sexta-feira (19), a população poderá curtir o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo, aulão e apresentação musical.

Leia também:

Festival de Inverno do Cadeg reúne gastronomia, Copa do Mundo, moda e ação solidária no Mercado Municipal do Rio

Humorista Felipe Ferreira apresenta novo show em no Teatro Municipal em São Gonçalo



Na próxima sexta-feira (19), o espaço contará, mais uma vez, com um telão para transmissão do jogo da Seleção Brasileira. A partida contra o Haiti começa às 21h30, mas o público pode curtir músicas com um DJ no local, a partir das 19h. O primeiro jogo do Brasil, realizado no último sábado (13), foi um sucesso. Apesar do empate, centenas de moradores aproveitaram o espaço para torcer para o Brasil.

No sábado (20), a partir das 18h, o parque recebe uma apresentação da Orquestra Gente Feliz, da Primeira Igreja Batista da Brasilândia. O grupo gospel é composto por crianças e jovens da cidade, sob a regência do maestro Marcos Feitosa.

E, para fechar o fim de semana, na manhã do domingo (21), terá mais um aulão esportivo. Aqueles que se interessarem poderão participar da atividade, que vai unir exercícios de dança e funcional, das 9h às 12h.