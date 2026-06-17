Humorista Felipe Ferreira apresenta novo show em no Teatro Municipal em São Gonçalo

A apresentação promete arrancar boas risadas do público com um stand-up afiado - Foto: Divulgação

A apresentação promete arrancar boas risadas do público com um stand-up afiado - Foto: Divulgação

O humorista Felipe Ferreira sobe ao palco no próximo dia 26 de junho, às 20h, com o espetáculo “Show Novo em São Gonçalo”, no Teatro Municipal da cidade. A apresentação promete arrancar boas risadas do público com um stand-up afiado, direto e repleto de situações do cotidiano.

Considerado uma das revelações da nova geração da comédia brasileira, o artista carioca, cria da Pavuna, ganhou destaque nas redes sociais com vídeos virais e textos bem-humorados. Em poucos anos de carreira, ele acumulou milhões de visualizações e uma legião de seguidores, consolidando seu nome no cenário do stand-up nacional.

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No palco, Felipe leva ao público histórias pessoais e observações sobre a vida cotidiana, com um estilo popular e de fácil identificação, que conquista diferentes públicos por onde passa. O espetáculo tem duração de aproximadamente 1h40 e classificação indicativa de 16 anos.

Serviço:

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Data: 26 de junho de 2026

Horário: 20h

Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 70 (ingresso duplo)