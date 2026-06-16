Paróquia de São Judas Tadeu promove tradicional festa junina em Icaraí

A Paróquia de São Judas Tadeu, em Icaraí - Foto: Divulgação

A Paróquia de São Judas Tadeu, em Icaraí - Foto: Divulgação

A Paróquia de São Judas Tadeu, em Icaraí, realizará entre os dias 24 e 28 de junho mais uma edição de sua tradicional festa junina. O evento promete reunir fiéis, moradores da região e visitantes em cinco dias de celebração, com programação voltada para toda a família.

Conhecido por reunir comunidade, fé e cultura popular, o Arraiá São Judas Tadeu contará com barraquinhas de comidas típicas, brincadeiras, quadrilha e diversas atrações que prometem animar o público durante as noites de festa.

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A abertura acontece na quarta-feira (24), após a missa das 18h. Além das atividades tradicionais, os participantes poderão acompanhar, em um telão instalado no local, a transmissão da partida entre Brasil e Escócia. Nos demais dias, a programação será realizada após as celebrações religiosas da paróquia.

A festa acontecerá no terraço da igreja, que será decorado especialmente para receber os visitantes em clima junino. A expectativa é reunir famílias, jovens e crianças em um ambiente de confraternização e alegria.

Serviços

24 de junho (terça-feira) – após a Missa das 18h, com transmissão do jogo Brasil x Escócia em telão;

25 de junho (quarta-feira) – após a Missa das 18h;

26 de junho (quinta-feira) – após a Missa das 18h;

27 de junho (sexta-feira) – após a Missa das 18h;

28 de junho (sábado) – após a Missa das 17h.

A Paróquia de São Judas Tadeu fica localizada na Avenida Almirante Ary Parreiras, s/nº, em Icaraí, Zona Sul de Niterói.

Mais informações sobre a programação podem ser acompanhadas pelo Instagram da paróquia, no perfil @saojudastadeu.icarai.