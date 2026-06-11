Matheusinho, um dos novos expoentes do pagode, realiza show inédito no estúdio da Rádio Mania

O cantor Matheusinho realizou um show na tarde desta quinta-feira (11), nos estúdios da Rádio Mania, no Centro de Niterói. Misturando um repertório de grandes sucessos do pagode com novos lançamentos de sua carreira solo, o cantor levou a numerosa plateia presente a cantar, em plenos pulmões, músicas que marcaram uma geração inteira.

Nascido em Niterói, mas criado em Mesquita, na Baixada Fluminense, o artista sempre teve a música presente em sua vida e começou a dar os primeiros passos como cantor ainda na igreja, quando jovem, mas sempre com o foco de seguir para o pagode.

Matheusinho aproveitou a ocasião para lançar seu mais novo projeto musical e falou sobre o novo trabalho: "A gente está com música nova agora, lançando hoje, dia 11 de junho, às 21h, a música chamada 'Bom Te Ver'. É uma música que remete muito aos anos 90 do pagode, tem um toque também de MPB, uma coisa bem diferente. A galera vai sentir uma sonoridade bem diferente, mas com uma letra simples e fácil de entender, com uma profundidade muito grande".

Artista cantou grandes sucessos do pagode | Foto: Enzo Britto

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Assim como muitos artistas, Matheusinho fez uso das redes sociais no início de sua trajetória para apresentar vídeos cantando e mostrar seu trabalho, na tentativa de ganhar notoriedade. No entanto, a grande sacada do artista foi começar a marcar os compositores das próprias músicas nesses vídeos que publicava, o que passou a chamar a atenção de alguns artistas.

"Eu comecei a postar vídeos em 2012. E, quando veio o Instagram, comecei a marcar os compositores, porque sempre pensei que é mais fácil chegar ao compositor do que ao artista, e realmente funcionou muito para mim. Meu primeiro vídeo que um dos compositores começou a acompanhar foi da música 'Sinto Sua Falta', que o Ferrugem gravou, de autoria de Bruno Gabriel e Rodrigo Oliveira. Ele viu esse vídeo, a gente começou a conversar, e aí os vídeos foram chegando a mais pessoas, até que chegaram ao Ferrugem. Ele compartilhou esse vídeo nas redes dele e depois a gente fez um trabalho junto. Ele produziu meu primeiro álbum também, e aí as coisas começaram a acontecer realmente na minha vida", explicou.

Matheusinho se apresentou nos estúdios da Radio Mania nesta quinta-feira (11) | Foto: Enzo Britto

Ao falar sobre Ferrugem, Matheusinho aproveitou para citar a importância do artista em sua carreira: "O Ferrugem foi a virada de chave na minha carreira. Porque eu ainda não tinha visibilidade. Tinha algumas pessoas que me conheciam, gostavam do meu trabalho, mas o Ferrugem, depois que explodiu com 'Climatizar', virou um artista nacional, então ele tinha um público muito maior, gigantesco no Brasil inteiro. Quando ele começou a postar meus vídeos, a chave virou. Muita gente começou a acompanhar meu trabalho, de vários estados do Brasil, e muita gente daquela época me acompanha até hoje. Isso foi em 2017. Ele começou a postar meus vídeos, a me levar para os shows dele para participar. Foi muito importante para mim. Sou muito grato por tudo o que o Ferrugem fez por mim".

Matheusinho se emociona durante show na Rádio Mania | Foto: Enzo Britto

O cantor também falou sobre o atual momento que vive na carreira, após o lançamento do projeto 'Rolezin do Matheusinho'. "A gente sempre quis ter um pagode à vontade, para eu cantar coisas que sentia vontade e que, em um show tradicional, comercial, de uma hora e meia, não dá tempo de cantar. Então o 'Rolezin' virou uma label nossa que tem pelo menos quatro horas de duração. Eu canto vários pagodes que, em um show tradicional, não consigo fazer por causa do tempo, e lá me sinto mais à vontade. É um estilo bem de resenha mesmo. Eu canto o que der vontade, o que vier à cabeça, recebo convidados e fico quatro horas cantando. Nós gravamos duas edições do 'Rolezin': uma no Rio, que foi a primeira edição, e outra no Norte Shopping, que é a mais recente".

Matheusinho se apresentou nos estúdios da Radio Mania nesta quinta-feira (11) | Foto: Enzo Britto

O projeto audiovisual 'Rolezin com Matheusinho' está disponível em todas as plataformas digitais, incluindo Spotify e YouTube.

Matheusinho se apresentou nos estúdios da Radio Mania nesta quinta-feira (11) | Foto: Enzo Britto