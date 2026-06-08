Niterói recebe maior congresso internacional sobre a história do cinema

19º Congresso da Sociedade Internacional de Estudos do Primeiro Cinema acontece entre os dias 8 e 13 de junho - Foto: Divulgação/Thiago Cortes/ Prefeitura de Niterói

19º Congresso da Sociedade Internacional de Estudos do Primeiro Cinema acontece entre os dias 8 e 13 de junho - Foto: Divulgação/Thiago Cortes/ Prefeitura de Niterói

Niterói recebe, entre os dias 8 e 13 de junho, o 19º Congresso da Sociedade Internacional de Estudos do Primeiro Cinema, principal encontro acadêmico mundial dedicado à pesquisa, preservação e história do cinema em seus primeiros anos.

Com programação gratuita aberta ao público, o evento será realizado pela primeira vez na América do Sul, reunindo cerca de cem pesquisadores, professores, estudantes e especialistas em preservação audiovisual de diferentes países.

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A coordenação do congresso é do professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) Rafael de Luna, com organização do Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual da UFF (LUPA-UFF) e apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas.

“Receber um congresso internacional dessa dimensão reafirma a forte vocação de Niterói para o audiovisual, um setor que cresce cada vez mais no mundo e movimenta cultura, inovação, turismo e economia criativa. Sediar um evento como esse fortalece a cidade como espaço de circulação internacional, preservação da memória do cinema e valorização do setor audiovisual”, afirmou a secretária das Culturas, Julia Pacheco.

Criada em 1985, a Domitor – Sociedade Internacional de Estudos do Primeiro Cinema – é a principal organização científica internacional dedicada ao estudo da história do cinema entre o fim do século XIX e o início do século XX, período anterior à consolidação do longa-metragem, do cinema narrativo clássico e do sistema de estúdios de Hollywood.

A entidade é responsável pela realização do 19º Congresso da Domitor, que chega a Niterói em 2026 de forma inédita no hemisfério sul. Nesse momento histórico do cinema, os filmes ainda dialogavam diretamente com espetáculos de magia, circos, parques de diversões, museus científicos e apresentações de variedades.

“É um grande orgulho para Niterói e para a UFF receber o primeiro congresso da Domitor realizado fora dos Estados Unidos e da Europa. Esse é um evento acadêmico sobre cinema mais conhecido e tradicional, que nunca havia sido realizado no Hemisfério Sul. A Domitor foi criada como uma associação bilíngue (inglês e francês), mas nesse evento teremos também tradução simultânea e apresentações em português. Essa é uma evidência do desejo de ampliar a participação de pesquisadores de outras regiões do mundo e de descolonizar os estudos sobre os primeiros tempos do cinema. Esse evento será um marco pelo crescimento no número de participantes não apenas do Brasil, mas de outros países da América Latina, assim como da África e da Ásia. Essa maior diversidade dos participantes se reflete também na programação dos filmes, que trará raridades de diversos países. Além de uma sessão dos mais antigos filmes brasileiros preservados, exibiremos também “Formosa”, com as mais antigas filmagens de Taiwan, realizadas em 1917″, destacou Rafael de Luna, coordenador do LUPA da UFF.

O primeiro congresso da entidade aconteceu em 1990, no Canadá. Desde então, todas as edições ocorreram na Europa ou na América do Norte. A realização em Niterói marca, portanto, um momento histórico para o campo da preservação audiovisual e dos estudos de cinema no Brasil.

Os filmes têm as melhores cópias disponíveis restauradas ou digitalizadas em 2K ou 4K, que serão exibidas no sistema de projeção do Cine Arte UFF, considerado uma das melhores salas de cinema do Estado do Rio de Janeiro.

Além das mesas acadêmicas, oficinas e apresentações de pesquisas voltadas aos participantes inscritos, a programação contará com sessões abertas ao público no Theatro Municipal João Caetano e no Cine Arte UFF, aproximando a população de obras raras da história do cinema mundial.

A abertura oficial acontece no dia 10 de junho, às 19h30, no Theatro Municipal João Caetano. O local possui forte importância histórica para a cidade, já que foi ali que ocorreu, em 1896, a primeira apresentação do cinematógrafo em Niterói.

A noite de abertura terá duas atrações principais. A primeira será a exibição do programa “Primeiro Cinema Amador Brasileiro”, reunindo filmes silenciosos restaurados digitalmente pelo LUPA-UFF especialmente para o congresso. Produzidas entre as décadas de 1920 e 1930, as obras registram paisagens urbanas, acontecimentos históricos, passeios e pequenas narrativas poéticas realizadas por cineastas amadores brasileiros.

Entre os destaques está a exibição de imagens raras das consequências de uma ressaca que atingiu as praias da Glória e do Flamengo, no Rio de Janeiro, em 1925. Os filmes pertencem a coleções preservadas pelo LUPA-UFF, pela Academia Brasileira de Letras e pelo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, e terão acompanhamento musical ao vivo do músico Taiyo Omura.

A segunda atração da noite será a apresentação do Duo Kinetica, vindo dos Estados Unidos especialmente para o congresso. Formado pela pianista Jiayin Shen e pelo artista visual Eric Dyer, o duo realiza performances que unem improvisação musical e projeções inspiradas em aparelhos pré cinematográficos do século XIX.

No Cine Arte UFF, a programação gratuita seguirá com sessões especiais de filmes silenciosos acompanhados por música ao vivo. As exibições incluem raridades do cinema brasileiro produzidas entre 1909 e 1912, novas restaurações digitais em 4K e filmes preservados em arquivos internacionais.

Entre os destaques está a estreia de novas cópias digitais do funeral do Barão do Rio Branco, filmado em 1912, além de registros de uma corrida de carros realizada em São Gonçalo, em 1909. Também serão exibidas, pela primeira vez no Brasil, raras imagens filmadas no Rio de Janeiro em 1909 e 1910, preservadas pelo British Film Archive, de Londres.

Outra sessão abordará as relações entre cinema, colonialismo e exploração de recursos naturais, com filmes de diferentes países que refletem como a linguagem cinematográfica esteve associada aos projetos coloniais desde sua origem.

A programação inclui a exibição da cópia restaurada em 4K de “As Aventuras de Robinson Crusoé”, dirigido em 1902 por Georges Méliès, além de um raro filme sobre colonização polonesa no sul do Brasil preservado pela Cinemateca da Polônia.

O encerramento das sessões abertas ao público contará com uma mostra dedicada às comédias do cinema silencioso, reunindo obras restauradas de artistas populares antes da consolidação do cinema americano, como Andre Deed, Mistinguett e Max Linder, um dos atores cinematográficos mais populares no Brasil antes da Primeira Guerra Mundial.

SERVIÇO

19º Congresso da Sociedade Internacional de Estudos do Primeiro Cinema

Data: 8 a 13 de junho de 2026

Abertura oficial:

Data: 10 de junho.

Horário: 19h30.

Local: Theatro Municipal João Caetano

Entrada gratuita

Sessões gratuitas de cinema:

Local: Cine Arte UFF

Programação completa disponível no site: https://lupa.uff.br/19o-congresso-internacional-da-domitor/