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Rock in Rio: Vendas gerais de ingressos começam nesta segunda-feira (08)

O evento acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro

relogio min de leitura | Escrito por Redação 08 de junho de 2026 - 12:59
Durante a compra dos ingressos na venda geral, o público pode comprar até 4 ingressos por dia
Durante a compra dos ingressos na venda geral, o público pode comprar até 4 ingressos por dia -

Começam nesta segunda-feira (08), às 19h, as vendas gerais de ingressos para o Rock in Rio, exclusivamente online. Os shows dos artistas acontecerão nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, localizado no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste do Rio.

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Os ingressos estarão disponíveis da plataforma Ticketmaster Brasil. O bilhete para o gramado está no valor de R$ 870 a inteira, R$ 435 a meia-entrada e R$ 739,50 para clientes Itaú, durante a compra, não há cobrança de taxa de serviço. Já os ingressos para a nova modalidade, que permite que o comprador acesse uma área exclusiva na lateral do Palco Mundo, além de ter acesso a bares e banheiros exclusivos desse setor, o chamado Comfort Zone, custarão R$ 1.950 (inteira), R$ 975 (meia-entrada) e R$ 1.657,50 para clientes Itaú.

A compra dos bilhetes poderá ser finalizada com cartões de crédito ou PIX. Caso o cliente tenha efetuado o pagamento com cartões de crédito emitidos pelo Itaú Unibanco Holding S.A., ele tem direito a 15% de desconto ao finalizar a compra (não cumulativo com a meia-entrada), além de poder parcelar os ingressos em até 8x sem juros. Já ao usar outros cartões de crédito, só há a possibilidade de parcelamento em até 6x sem juros liberada, sem descontos liberados. 

Para fazer o pagamento com PIX, basta seguir o procedimento padrão, utilizar o QR Code que aparece na tela no final do processo de compra e finalizar o pagamento. O prazo para realizar a compra é de 10 minutos após a geração do código PIX, após a confirmação de pagamento, os ingressos estarão disponíveis no aplicativo da plataforma. 

Durante a compra dos ingressos na venda geral, o público pode comprar até 4 ingressos por dia, com a possibilidade de combinar ingressos de Gramado e Comfort Zone com limite de até 1 meia-entrada por setor. Pessoas com deficiência podem selecionar o seu ingresso e mais um de acompanhante (meia-entrada), mas sempre respeitando o limite de no máximo 04 ingressos por dia de festival em seu CPF.

Não se esqueça:

O prazo para escolher o dia de uso do ingresso, para quem adquiriu o Rock in Rio Card, é até esta segunda-feira (15), até meio-dia. 

Confira a seguir todas as atrações:

4 de setembro

Palco Mundo

Foo Fighters

Rise Against

The Hives

Nova Twins

Palco Sunset

Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos

Hot Milk

Detonautas convidam Biquini

Di Ferrero

Espaço Favela

MC Rodrigo do CN

Hitmaker

GBZ7N

New Dance Order

Steve Angello

GIU x Carola

ATKÖ

Cat Dealers

Global Village

Paulinho Moska

Leela

Giovanna Moraes

Supernova

Diogo Defante

Venere Vai Venus

Rock in Gil com Larissa Luz

Chady

5 de setembro

Palco Mundo

Avenged Sevenfold

Bring Me The Horizon

MGK (Machine Gun Kelly)

Sepultura

Palco Sunset

Bad Omens

Poppy

Black Pantera convida Nervosa

Malvada convida Day Limns

Espaço Favela

Major RD

Canto Cego

Quantum

New Dance Order

James Hype

Volkoder

Camila Jun x Eli Iwasa

Victor Lou

Global Village

Korzus

Noturnall + Russell Allen

Rhegia

Supernova

Supercombo

Lvcas

MC Taya

Zero

6 de setembro

Palco Mundo

Calvin Harris

Black Eyed Peas

Nelly

Barão Vermelho - Encontro Formação Original

Palco Sunset

NE-YO

Jota Quest toca Tim Maia

BaianaSystem

Calema

Espaço Favela

Xamã

Rael

Budah

New Dance Order

MEDUZA³

Liu

Casa Bonita - Brisotti e Viot

Sofi Tukker

Global Village

Mohamed Ramadan

Mãeana

Bento Gil convida Flor Gil

Supernova

João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50

Matanza Ritual

Bayside Kings

O Escritório.

7 de setembro

Palco Mundo

Elton John

Gilberto Gil

Jon Batiste

Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset

Laufey

Péricles canta Motown

Roupa Nova convida Guilherme Arantes

Vanessa da Mata convida Rubel

Espaço Favela

Belo

Mart’nália

Tiee

New Dance Order

Fatboy Slim

Aline Rocha

Leo Janeiro & simo not simon

Max Styler

Global Village

João Bosco

Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai

Wanda Sá

Supernova

Alee

Zeca Veloso

Melly

Maui.

11 de setembro

Palco Mundo

Stray Kids

Alok

HWASA

NEXZ

Palco Sunset

Jamiroquai

PJ Morton

Os Garotin convidam Duquesa

Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

Espaço Favela

MC Cabelinho convida TZ da Coronel

Puterrier e MC Carol

Caio Luccas

New Dance Order

Neelix e Vegas

Omiki

DEPARTAMENTO

ANNA

Global Village

Soulidified

Rio Bronx

Lambateria convida Félix Robatto

Supernova

Nandatsunami

Ananda

Isa Buzzi

Muse Maya

12 de setembro

Palco Mundo

Maroon 5

Demi Lovato

J Balvin

Pedro Sampaio

Palco Sunset

Mumford & Sons

João Gomes com a Orquestra Brasileira

Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum

Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago

Espaço Favela

Timbalada

Priscilla Senna

Soul de Brasileiro

New Dance Order

Alok com o projeto inédito Rave The World

Alok & Family – Ekanta e Swarup

Gabe

Adam Sellouk

Bhaskar

Global Village

Mestrinho

Hamilton de Holanda

Badi Assad

Supernova

Delacruz

Milo J

Yago Oproprio

Celo Dut.

13 de setembro

Palco Mundo

Twenty One Pilots

Halsey

Lola Young

Ivete Sangalo

Palco Sunset

Zara Larsson

Marina Sena convida Céu

Joelma convida Viviane Batidão

Carol Biazin convida Joyce Alane

Espaço Favela

DENNIS

Suel

Marvvila

New Dance Order

John Summit

Roddy Lima

Illusionize

Dawn Patrol - Maz, Antdot, Riascode e Bakka

Global Village

Haley Smalls

Lucy Alves

Kinnie

Supernova

Lourena

Sant

Bruna Black

AR Baby

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