Anvisa manda recolher lote de coco ralado por excesso de enxofre

A decisão é sobre o lote 13/25 do alimento, que tem validade prevista até setembro de 2026 - Foto: Reprodução

A decisão é sobre o lote 13/25 do alimento, que tem validade prevista até setembro de 2026 - Foto: Reprodução

A Anvisa determinou o recolhimento do coco ralado da marca Casa de Mãe após realizar uma análise e detectar excesso de dióxido de enxofre no produto. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (28).

A decisão é sobre o lote 13/25 do alimento, que tem validade prevista até setembro de 2026. A marca Casa de Mãe faz parte do grupo de supermercados Unigrupo, mas o produto é fabricado pela empresa Qualicoco Ltda (CNPJ 04.522.379/0006-65).

Segundo a resolução, estão suspensas a comercialização, a distribuição, a propaganda e o consumo do alimento. A medida foi tomada após uma análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (LACEN) identificar excesso de dióxido de enxofre no produto.

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O dióxido de enxofre é utilizado como conservante de alimentos, mas a quantidade encontrada no coco ralado (826 mg/kg) estava acima dos limites permitidos.

Consumidores que tenham adquirido o lote 13/25 devem suspender o consumo e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa.