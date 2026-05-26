Craque da Leitura: Rondinelli visita Biblioteca Comunitária no Rio

A Biblioteca A Casa Amarela atua desde 2022 como um centro de cuidados e leitura - Foto: Divulgação/ Clara Marigo

A Biblioteca A Casa Amarela atua desde 2022 como um centro de cuidados e leitura - Foto: Divulgação/ Clara Marigo

O ídolo Rondinelli, eternizado na história do Flamengo pelo gol que garantiu o título carioca de 1978 sobre o Vasco, reservou um tempo para conhecer de perto um projeto que promove o acesso gratuito à leitura no Rio de Janeiro.

A Biblioteca A Casa Amarela atua desde 2022 como um centro de cuidados e leitura. A recém inaugurada sede no Metrô Cinelândia é focada no incentivo aos livros ao invés do uso frequente de celulares e telas pelo jovens.

Conhecido como "Deus da Raça" pelos torcedores rubro-negros, Rondinelli foi recebido por Pedro do Livro, fundador do projeto.

Durante a visita, o ex-zagueiro fez seu cadastro na biblioteca, elogiou a iniciativa - que vem transformando o cotidiano de milhares de passageiros que circulam pela estação - e levou um livro para ler em casa.

Durante a visita, o ex-zagueiro fez seu cadastro na biblioteca e elogiou a iniciativa | Foto: Divulgação/ Clara Marigo

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"Fiquei muito feliz pela oportunidade de participar desse encontro e compartilhar um pouco das experiências e ensinamentos que a vida me proporcionou. Agradeço à Biblioteca A Casa Amarela, que tornou essa ação especial e enriquecedora, além de ter sido um momento de valorização das boas histórias que unem as pessoas".

E aconselhou: "Acho importante trocar o celular pelos livros no cotidiano e principalmente nas viagens de metrô. Peguem livros aqui nesta biblioteca e leiam. Leiam muito".

"Nossa biblioteca nasceu para estender a mão. Temos uma atuação com cozinhas comunitárias, cursos e, claro, muitos livros. Ver o Rondinelli aqui significa um incentivo para todo flamenguista trocar o celular por um momento de leitura", finalizou Pedro do Livro.