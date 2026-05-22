De São Gonçalo a Londres: Editora anuncia agenda de lançamentos com autoras contemporâneas
Neste sábado (23) acontece o lançamento do livro infantil Orixás para baixinhos, da historiadora gonçalense Giselle Nascimento
A literatura feita por mulheres, atravessada por identidade, afeto, ancestralidade e reinvenção, ganha novos capítulos nos próximos dias com os lançamentos da editora Mapa das Letras. As obras serão apresentadas em eventos em São Gonçalo e Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro e também na Europa, reunindo diferentes vozes da escrita contemporânea brasileira em encontros com leitores, sessões de autógrafos e celebrações da literatura independente.
Neste sábado, dia 23 de maio, acontece o lançamento de Orixás para baixinhos, da escritora Giselle Nascimento, no Vírgula, em São Gonçalo. A obra, a segunda do selo Mapinha das Letras, apresenta o universo dos orixás de forma lúdica, sensível e acessível para o público infantil, aproximando crianças da cultura afro-brasileira por meio da literatura. O livro, para além do incentivo à leitura, contempla a Lei 10.639/2003, que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas. Ela exige o estudo da história da África, a luta dos negros no Brasil e a cultura afro-brasileira, o que inclui a literatura.
“Escrever para crianças sobre ancestralidade é também plantar pertencimento. Esse livro nasce do desejo de apresentar nossas raízes com delicadeza, respeito e encanto, para que os pequenos cresçam reconhecendo a beleza da diversidade cultural brasileira”, destaca Giselle.
No dia 29 de maio, também no Vírgula, a autora Josileine Gonçalves lança Diário de um espectro chamado mãe, obra que mergulha nas complexidades da maternidade, da exaustão emocional e das identidades que sobrevivem entre o cuidado e o silêncio cotidiano. O evento acontece logo após o encontro do grupo de leitura Escritoras Vivas, que se reúne toda última sexta do mês no local. Este mês, o debate será sobre o livro Diários, de Alejandra Pizarnik.
“A maternidade costuma ser romantizada, mas existem camadas que permanecem invisíveis. O livro nasceu dos sentimentos que muitas mulheres vivem sem conseguir nomear. Escrever foi uma forma de existir para além das funções”, afirma Josileine.
A poesia ocupa o centro da programação no dia 6 de junho, quando Paula Furtado apresenta Desabrochar em versos, no Grão Raro Café, em Icaraí, Niterói. Primeiro livro solo da poeta e professora, a obra reúne poemas sobre amadurecimento, afetos, reconstrução e delicadezas cotidianas.
“Cada poema carrega um pequeno florescimento. São versos escritos entre pausas, dores, descobertas e recomeços. Espero que os leitores encontrem nessas páginas um lugar de abrigo e reconhecimento”, comenta Paula.
Na semana seguinte, a escritora Úrsula de Souza McCulloch lança seu primeiro livro, Mar de Raio no dia 13 de junho, durante a Flilp - Feira Literária Internacional da Língua Portuguesa, realizada na Goldsmiths, University of London, em Londres. A participação marca a presença da editora em um dos eventos voltados à circulação da literatura em língua portuguesa no exterior.
“O tema do evento, saudade e nostalgia, tem tudo a ver com o meu livro. Mar de Raio fala sobre deslocamentos internos, memórias e intensidade e agora também encontra novos horizontes e leitores”, ressalta Úrsula, natural de Maricá, que mora há cinco anos na Inglaterra, com o marido e os filhos.
Completando quatro anos de atuação em 2026, a editora Mapa das Letras reforça, com esses lançamentos, o compromisso com a valorização de narrativas independentes, femininas e pluralmente brasileiras. O projeto Mapa das Letras existe desde 2018, com o objetivo de divulgar literatura, local à nacional. A ideia surgiu após o fim da coluna literária Entre Letras, que a jornalista Cyntia Fonseca manteve no jornal impresso O São Gonçalo em 2017.
Escritoras Vivas no Mapa
Os lançamentos também dialogam diretamente com a trajetória do projeto Escritoras Vivas no Mapa, que une os propósitos da coletiva Escritoras Vivas com a Mapa das Letras. As Escritoras Vivas são um coletivo literário que nasceu do desejo de fortalecer, divulgar e incentivar a literatura de autoria feminina. Idealizado pela escritora Yonara Costa, o movimento começou a partir da união entre três militantes da literatura feita por mulheres: Yonara Costa, Suzane Veiga e Cyntia Fonseca. Desde então, o coletivo vem promovendo encontros literários, ações formativas, debates, publicações e eventos voltados à valorização de escritoras independentes, criando redes de apoio e circulação para vozes femininas na literatura contemporânea.
Todos os livros estão disponíveis na loja virtual da editora: mapadasletras.com.br.
Serviço
Lançamento Orixás para baixinhos
Data: 23/05
Horário: 17h
Local: Vírgula
R. Carlos Gianelli, 235, Centro, São Gonçalo (próx. Perfumaria Kennedy)
Diário de um espectro chamado mãe
Data: 29/05
Horário: 18h
Local: Vírgula
R. Carlos Gianelli, 235, Centro, São Gonçalo (próx. Perfumaria Kennedy)
Desabrochar em versos
Data: 06/06
Horário: 17h
Local: Grão Raro Café
R. Ator Paulo Gustavo, 251 - 115, Icaraí, Niterói
Mar de Raio
Data: 13/06 | Local: Goldsmith University of London